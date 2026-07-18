سپاه: دپوی شهپادهای آمریکایی درهم کوبیده شد
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 25 اعلام کرد:
بسم اللّه قاصم الجبارین
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل معتدی علیکم
ملت مجاهد و خستگی ناپذیر ایران، همزمان با حضور هوشمندانه شما در خیابان، فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه به عملیات پیروزمندانه خود ادامه میدهند. شب گذشته ارتش تروریستی و وحشی آمریکا باز هم دست به جنایات جنگی زد و با حمله به چند پل، تعدادی از غیرنظامیان را به شهادت رسانده و یا مجروح ساخت.
در پاسخ به این جنایات، در موج 17 عملیات نصر2 بارمز مبارک "یا صاحب الزمان ادرکنی" در بامداد امروز دپوی شهپادهای آمریکایی (شناورهای بدون سرنشین) در بحرین در هم کوبیده و تعداد زیادی از آنها در آتش سوخت.
همچنین مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین که در هدفیابی دشمن برای ارتکاب جنایات جنگی مورد استفاده شیطان بزرگ قرار میگرفت با چندین موشک بالستیک و بیش از دهها فروند پهپاد به طور کامل تخریب شد.
رژیم کودککش آمریکا بداند اگر پلها و زیرساختهای حمل و نقل را بزند، به یاری خدا منبعد مهمترین سرمایههای صنعتی و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی شرکتهای با سهامدار آمریکا در منطقه را در هر کشوری که باشد در هم خواهیم کوبید و گرانقیمتترین سرمایههای شرکتهای آمریکایی در کل کشورهای میزبان پایگاههای آمریکا را با خاک یکسان میکنیم.
کلیه کشورهای میزبان پایگاههای آمریکا در منطقه در این جنایات جنگی شریک هستند.
وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم