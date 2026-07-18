صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سپاه: دپوی شهپادهای آمریکایی درهم‌ کوبیده شد

همزمان با حضور هوشمندانه شما در خیابان، فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه به عملیات پیروزمندانه خود ادامه می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۱۲
| |
2563 بازدید

سپاه: دپوی شهپادهای آمریکایی درهم‌ کوبیده شد

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 25 اعلام کرد: 

بسم اللّه قاصم الجبارین


فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل معتدی علیکم

ملت مجاهد و خستگی ناپذیر ایران، همزمان با حضور هوشمندانه شما در خیابان، فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه به عملیات پیروزمندانه خود ادامه می‌دهند. شب گذشته ارتش تروریستی و وحشی آمریکا باز هم دست به جنایات جنگی زد و با حمله به چند پل، تعدادی از غیرنظامیان را به شهادت رسانده و یا مجروح ساخت.

در پاسخ به این جنایات‌، در موج 17 عملیات نصر2 بارمز مبارک "یا صاحب الزمان ادرکنی" در بامداد امروز دپوی شهپادهای آمریکایی (شناورهای بدون سرنشین) در بحرین در هم کوبیده و تعداد زیادی از آنها در آتش سوخت.

همچنین مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین که در هدف‌یابی دشمن برای ارتکاب جنایات جنگی مورد استفاده شیطان بزرگ قرار می‌گرفت با چندین موشک بالستیک و بیش از ده‌ها فروند پهپاد به طور کامل تخریب شد.

رژیم کودک‌کش آمریکا بداند اگر پل‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل را بزند، به یاری خدا من‌بعد مهمترین سرمایه‌های صنعتی و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی شرکت‌های با سهامدار آمریکا در منطقه را در هر کشوری که باشد در هم خواهیم کوبید و گران‌قیمت‌ترین سرمایه‌های شرکت‌های آمریکایی در کل کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا را با خاک یکسان می‌کنیم.

کلیه کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا در منطقه در این جنایات جنگی شریک هستند.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
عملیات نصر تجاوز آمریکا به ایران شهپاد بحرین سپاه پاسداران
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله کوبنده موشکی همزمان به پایگاه آمریکا در اردن
سپاه: ۸۵ پایگاه آمریکا در منطقه هدف قرار گرفت
گزارش سی‌ان‌ان از شهپادهای اوکراینی
بیانیه مهم سپاه پس از پاسخ به تجاوز آمریکا
مرکز فرماندهی پهپادی آمریکا در بحرین ویران شد
لحظات اصابت‌های پرتعداد صبحگاهی موشک‌های ایران
ناوگان دریایی آمریکا در بحرین هدف حمله سپاه قرار گرفت
لحظات پرتاب موج تازه موشک‌های ایران علیه پتروشمی حیفا
عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا
بحرین، رکورددار بازداشت زنان و کودکان
استقبال آل خلیفه از تصمیم ترامپ علیه سپاه پاسداران ایران
خلبانان بالگرد آمریکایی توسط شهپاد نجات یافتند
ایران خشونت‌های بحرین را محکوم کرد
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
اطلاعیه شماره ۱۴ سپاه پاسداران
استقبال بحرین از اقدام آمریکا علیه سپاه
تصاویر حملات موشکی صبحگاهی ایران به اسرائیل
فراخوان گروه های بحرینی برای راهپیمایی
اوضاع مسافران در فرودگاه بن گورین حین حملات ایران
پاکسازی شیعیان از نهادهای دولتی بحرین
تهاجم‌ به جشن میلاد حضرت زینب در بحرین
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
تصاویر لحظات اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساخت‌ها را ببینید
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۷۱ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oM8
tabnak.ir/005oM8