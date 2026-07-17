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هشدار وزیر دفاع یمن به عربستان

وزیر دفاع یمن با هشدار به عربستان، تاکید کرد که گزینه‌هایی وجود دارد و نیروهای مسلح یمن در آمادگی کامل قرار دارند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۱۱
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هشدار وزیر دفاع یمن به عربستان

محمد العاطفی وزیر دفاع یمن بر آمادگی نیروهای مسلح برای انجام دستورات سید عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن در صورت تداوم محاصره ملت یمن تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ او در مصاحبه با خبرگزاری سبأ به کشورهای متخاصم و به طور مشخص دشمن سعودی و طرفداران آن که عامل محاصره یمن هستند، هشدار داد که گزینه‌هایی برای نیروهای مسلح در دسترس است.

وزیر دفاع یمن گفت که گزینه‌هایی وجود دارد و نیروهای مسلح یمن در آمادگی کامل قرار دارند.

وی افزود که سطح آمادگی نیروها در راستای اجرای دستورات رهبری طی روزهای گذشته، افزایش یافته است.

او تاکید کرد که فرماندهی وزارت دفاعی و ریاست ستاد کل و نیروهای مسلح در آمادگی کامل برای اجرای دستورات مرتباط با معادله محاصره در برابر محاصره و فرودگاه در برابر فرودگاه و بنادر در برابر بنادر قرار دارند.

العاطفی گفت که دشمن باید بداند ملت یمن نیروها و توانایی‌های نظامی دارند که بتوانند معادلات را اعمال کنند.

او افزود که رهبری یمن از رنج ملت یمن در پی تداوم تجاوز و محاصره عربستان و آمریکا مطلع است و تاکید می‌کند که این وضعیت ادامه نخواهد یافت.

وزیر دفاع یمن بر همه فرزندان یمن و در راس آن قبائل بابت مواضع شجاعانه و ایستادگی دائم در موضع حق و مخالفت با همه مداخلات خارجی و آمادگی برای ایستادگی در کنار نیروهای مسلح درود فرستاد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
جانفدا
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
2
پاسخ
لطفاً یمن باب المندب را مسدود کند وحتی اجازه خروج یک قطره نفت وگاز از کل خاورمیانه را ندهیم. باید چند برابر پل ها وتونل ها وجاده های اصلی را در منطقه نابود کنیم تا بدانند همدستی با جنایتکاران تاوان سنگینی دارد. از ایجاد خسارات ذوق زده نشوند. زنده باد ایران و مقاومت
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