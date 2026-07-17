حملۀ موشکی ارتش به شناور آمریکایی

سامانه موشکی نیروی دریایی ارتش در مرحله سیزدهم عملیات صاعقه، با موشک ساحل به دریا، شناور متخاصم دشمن را هدف قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ساعاتی پیش در مرحله سیزدهم عملیات صاعقه، نیروی دریایی ارتش با موشک کروز ساحل به دریا، شناور متخاصم دشمن متجاوز را در شمال اقیانوس هند، هدف قرار داد.

شلیک موشک کروز توسط نیروی دریایی ارتش موجب ایجاد رعب و وحشت دشمن و دور شدن شناور متخاصم از تیررس رزمندگان دلیر این نیرو شده است.