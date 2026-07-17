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وقوع حادثه مرگبار در کویر مرنجاب!

در اثر واژگونی یک دستگاه خودروی آفرود در کویر مرنجاب ۲ سرنشین ۳۳ و ۴۸ ساله جان باختند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۰۳
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4495 بازدید
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وقوع حادثه مرگبار در کویر مرنجاب!

مهرداد فرزندی‌پور، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان از واژگونی یک دستگاه خودروی آفرود در کویر مرنجاب خبر داد و گفت: در این حادثه، ۲ سرنشین ۳۳ و ۴۸ ساله به دلیل شدت جراحات، پیش از رسیدن امدادگران جان باختند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مهرداد فرزندی‌پور افزود: ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه بامداد امروز، گزارشی مبنی بر واژگونی یک خودروی آفرود در فاصله ۱۰ کیلومتری پس از کاروانسرای مرنجاب، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کاشان مخابره شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه نوش‌آباد و یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار داشت: متاسفانه هر ۲ سرنشین خودرو، مردان ۳۳ و ۴۸ ساله، بر اثر شدت جراحات ناشی از واژگونی، در دم جان باخته و تلاش نیروهای امدادی برای احیای آنان بی‌نتیجه ماند.

فرزندی‌پور با اشاره به هشدارهای مکرر درباره خطرات سفرهای کویری، از علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی خواست تا هنگام تردد در مسیرهای شنی و خارج از جاده، اصول ایمنی از جمله سرعت مطمئنه، همراه داشتن تجهیزات نجات و ارتباط با مراکز امدادی را جدی بگیرند.
  

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
3
7
پاسخ
حالا چه وقت آفرود سواری در کویر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
1
پاسخ
توی این گرمای کشنده رفتند کویر مرنجاب؟؟؟؟ خدا رحمتشون کنه ولی الان که فصل کویر نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
3
پاسخ
این آفرودها و سرنشینان آنها شده اند بلای جان بیجان طبیعت ایران.
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