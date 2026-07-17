انفجارهای مهیب اربیل را تکان داد
چند انفجار مهیب مناطقی از اربیل در کردستان عراق را به لرزه درآورد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۰۲| |
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منابع خبری گزارش دادند که چند انفجار مهیب مناطقی از اربیل در کردستان عراق را به لرزه درآورده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه المیادین گزارش داد، این انفجارها در حومه شهر اربیل به وقوع پیوسته است.
برخی از منابع عراقی، شمار این انفجارها را تا پنج انفجار اعلام کردهاند.
براساس اعلام این منابع، ستونهای آتش و دود از مکان این انفجارها به آسمان برخاسته است.
کاربران فضای مجازی از حمله به مقرهای گروههای تجزیه طلب در این منطقه خبر میدهند.
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