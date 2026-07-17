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سخنگوی دولت وارد خوزستان شد

سخنگوی دولت گفت: مردم جنوب کشور بدانند که جان ایران هستند و مردم ایران نیز قدردان همه خون دل هایی که جنوبی ها در طول سال ها خوردن هستند.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۹۷
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1831 بازدید
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سخنگوی دولت وارد خوزستان شد

فاطمه مهاجرانی جمعه شب در بدو ورود به خوزستان در فرودگاه بین المللی شهید سلیمانی اهواز در جمع خبرنگاران بیان کرد: در جلسه روز چهارشنبه هیئت مطرح شد که با توجه به حملاتی که به استان های جنوبی از جمله خوزستان صورت می گیرد، برنامه ریزی سفر صورت گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سخنگوی دولت ادامه داد: پس از حادثه ای که برای بیمارستان شهید بقایی اهواز رخ داد معاون اول رئیس جمهور به این جمع بندی رسیدند که زودتر سفری داشته باشم البته استاندار خوزستان و تیم وی پای کار هستند.

وی با بیان اینکه قصد داریم به مردم سر بزنیم و کودکان بستری در بیمارستان را ببینیم، گفت: می‌خواهیم تاکید کنیم دولت تا پای جان، پای کار مردم است.

سخنگوی دولت بیان کرد: مردم جنوب کشور بدانند که جان ایران هستند و مردم ایران نیز قدردان همه خون دل هایی که جنوبی ها در طول سال ها خوردن هستند.

مهاجرانی تاکید کرد: مردم، رنج ها، خون دل ها و صبوری های جنوبی ها را می دانند، همه با هم ان شاءالله به لطف خداوند از این گردنه هم عبور خواهیم کرد.

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سخنگوی دولت هیات دولت فاطمه مهاجرانی خوزستان جنوب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
3
پاسخ
فقط همین!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
4
پاسخ
سلام. دلجویی بسیار لازم و شایسته است. ممنون. اما لطفا دولت کاری کند که در کنار هر بیمارستان، یک همراه سرای رایگان هم وجود داشته باشد.
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