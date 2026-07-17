واکنش عراقچی به شهادت هموطنانمان در بندر خمیر
عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی به شهادت هموطنانمان در بندر خمیر واکنش نشان داد و نوشت: تا آخرین نفس از وجب به وجب سرزمینمان دفاع می کنیم.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۹۶| |
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به گزارش تابناک؛ عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی به شهادت هموطنانمان در بندر خمیر واکنش نشان داد و نوشت: تا آخرین نفس از وجب به وجب سرزمینمان دفاع می کنیم.
وی گفت: سه تن از اهالی روستا هنگام عبور از پل بندر خمیر به شهادت رسیدند. آنان کاملاً بیگناه بودند و ما هرگز اجازه نخواهیم داد خون پاکشان پایمال شود.
ایران، وطن ماست؛ از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب. ما از وجببهوجب این سرزمین تا آخرین نفس دفاع خواهیم کرد.
گزارش خطا