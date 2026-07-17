تنبیه یک کشتی متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

یک منبع آگاه نظامی اظهار کرد: امروز یک فروند کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: این کشتی که با پرچم کشور تایلند در حال تردد بود، بدون توجه به هشدارهای صادر شده و بدون اخذ مجوزهای لازم از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قصد عبور از تنگه هرمز را داشت.

این منبع آگاه تصریح کرد: در پی بی‌اعتنایی شناور مذکور به اخطارها و ممانعت نیروی دریایی سپاه، این کشتی هدف قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

