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مسدودی ۲ روزه در محور هراز

رئیس پلیس راه مازندران از انسداد موقت محور هراز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده جهت اجرای عملیات ایمن‌سازی و ریزش‌برداری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۸۸
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مسدودی ۲ روزه در محور هراز

سرهنگ هادی عبادی با اشاره به انسداد محور هراز اظهار کرد: به منظور حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای و انجام عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار در محدوده زیارباغ کیلومتر ۹۰، محدوده تونل دو محور هراز در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه سال جاری مسدود خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: این انسداد به دنبال درخواست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و هماهنگی با پلیس راهور فراجا انجام می‌شود.

 رئیس پلیس راه مازندران گفت: این محدودیت تردد از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر روزهای دوشنبه ۲۹ و سه‌شنبه ۳۰ تیر اعمال خواهد شد.
 

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