مسدودی ۲ روزه در محور هراز
رئیس پلیس راه مازندران از انسداد موقت محور هراز در روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته آینده جهت اجرای عملیات ایمنسازی و ریزشبرداری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۸۸| |
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سرهنگ هادی عبادی با اشاره به انسداد محور هراز اظهار کرد: به منظور حفظ ایمنی کاربران جادهای و انجام عملیات لقگیری و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار در محدوده زیارباغ کیلومتر ۹۰، محدوده تونل دو محور هراز در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه سال جاری مسدود خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: این انسداد به دنبال درخواست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و هماهنگی با پلیس راهور فراجا انجام میشود.
رئیس پلیس راه مازندران گفت: این محدودیت تردد از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر روزهای دوشنبه ۲۹ و سهشنبه ۳۰ تیر اعمال خواهد شد.
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