دولت ترامپ به اسرائیل اطلاع داده است که دهها فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به این کشور می فرستد، آن هم پیش از گسترش احتمالی عملیات های نظامی علیه ایران – این را سه مقام آمریکایی و اسرائیلی اعلام کردند.

ترامپ در آستانه تصمیم برای تشدید حملات به ایران

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ دولت ترامپ به اسرائیل اطلاع داده است که دهها فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به این کشور می فرستد، آن هم پیش از گسترش احتمالی عملیات های نظامی علیه ایران – این را سه مقام آمریکایی و اسرائیلی اعلام کردند.در ادامه مطلب اکسیوس آمده است: چرا اهمیت دارد: پس از آنکه روز سه‌شنبه در جلسه ای در اتاق وضعیت (Situation Room)، چند طرح نظامی جدید به رئیس جمهور ترامپ ارائه شد، او در حال بررسی یک تهاجم گسترده به ایران است که از نظر دامنه، وسیعتر از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز خواهد بود.

تصویر بزرگتر: از جمله گزینه های مورد بررسی، بمباران تأسیسات زیرساختی ایران مانند نیروگاهها، انجام حملات بیشتر به تأسیسات هسته ای ایران به منظور دفن اورانیوم غنی‌شده این کشور در اعماق بیشتر، و بمباران سایت زیرزمینی «کوه پیکاکس» است.

ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است، اما به نظر می رسد که مایل به تشدید جنگ برای وارد کردن آنقدر خسارت است که ایران تنگه هرمز را باز کند و خواسته های هسته ای ترامپ را بپذیرد.

مقامات آمریکایی و اسرائیلی می گویند ترامپ می تواند در روزهای آینده دستور تشدید را صادر کند.

آنچه خبر را پیش می برد: روز پنجشنبه، ارتش آمریکا برای پنجمین روز پیاپی، حملاتی را علیه اهداف ایرانی در تنگه هرمز و سواحل جنوبی ایران انجام داد.

یک مقام آمریکایی گفت که ارتش آمریکا حداقل هفت پل را در اطراف شهر بندرعباس بمباران کرده است.

این مقام افزود که مهمات، تدارکات و نیروهای کمکی از طریق بندرعباس به سایر نقاط تنگه منتقل می شوند.

ایران همچنین حملات خود را علیه پایگاههای آمریکا در اردن، قطر، بحرین، عراق و کویت تشدید کرده است. سپاه همچنین خبر از حمله به یک پایگاه آمریکا در سوریه داد.

وضعیت کنونی: ایالات متحده در حال حاضر حدود ۳۰ فروند هواپیمای سوخت‌رسان نظامی در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در نزدیکی تل‌آویو و تقریباً به همین تعداد در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل دارد.

مقامات اسرائیلی می گویند که ایالات متحده می خواهد در روزهای آینده چند ده فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر بفرستد و بدین ترتیب تعداد هواپیماها را به همان سطحی برساند که در آغاز جنگ داشت.

مقامات اسرائیلی می‌افزایند که ارتش آمریکا ترجیح می‌دهد هواپیماهای سوخت‌رسان را از فرودگاه بن گوریون به کار گیرد، زیرا سایر پایگاه های هوایی منطقه بیشتر در معرض حملات ایران هستند و برای هواپیماهای آمریکایی امنیت کمتری دارند.

در حال حاضر، ایرانی ها همچنان از حمله به اسرائیل منصرف شده اند، زیرا این کار احتمالاً واکنشی شدید در پی خواهد داشت.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سخنرانی روز سه‌شنبه گفت: «فقط میتوانم یک چیز به شما بگویم و این را به رهبران ایران خواهم گفت: اگر به ما حمله کنید، روی آرامش حساب نکنید. روی تکرار وضعیت قبلی حساب نکنید، چون تکرار نخواهد شد و آن دفعه هم به اندازه کافی قدرتمند بود. این رویداد متفاوتی خواهد بود، بسیار قدرتمندتر.»

در میان سطور: حضور هواپیماهای سوخت‌رسان نظامی ایالات متحده در اسرائیل به یک سیب‌زمینی داغ سیاسی تبدیل شده است.

دهها فروند هواپیمای سوخت‌رسانی که ماهها در بن گوریون پارک شده بودند، تقریباً به طور کامل فرودگاه را مسدود کرده بودند.

این مسئله در اوج جنگ، زمانی که حریم هوایی اسرائیل عمدتاً بسته بود و بسیاری از خطوط هوایی پروازهای خود به تل‌آویو را متوقف کرده بودند، مشکلی ایجاد نمی کرد.

اما اکنون که حریم هوایی باز است و اسرائیلی ها به تعطیلات تابستانی می روند، فعالیت هواپیماهای سوخت‌رسان اضافی آمریکا از این فرودگاه می تواند به لغو گسترده پروازها منجر شود.

سه ماه مانده به انتخابات، این موضوع می تواند برای ائتلاف نتانیاهو بسیار آسیب‌زا باشد.

میری رگف، وزیر حمل و نقل اسرائیل و متحد نزدیک نتانیاهو، خواستار انتقال هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا از فرودگاه بین‌المللی بن گوریون یا حداقل محدود کردن تعداد آنها شد. وزارت دفاع و نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) با این درخواست مخالفت کردند.

نکته قابل توجه: دولت ترامپ از دولت اسرائیل خواسته است که با استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان اضافی موافقت کند. نتانیاهو در این موضوع حرف آخر را خواهد زد.