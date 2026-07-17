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هشدار پلیس فتا برای فروشندگان سوالات امتحانات

رئیس پلیس فتا فراجا با هشدار به دانش‌آموزان و خانواده‌ها تأکید کرد که ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر فروش سوالات امتحانات نهایی، صرفاً ترفندی برای کلاهبرداری است.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۸۲
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هشدار پلیس فتا برای فروشندگان سوالات امتحانات

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا با هشدار جدی نسبت به فعالیت مجرمان سایبری در آستانه برگزاری امتحانات نهایی، تأکید کرد که ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر فروش سوالات، صرفاً ترفندهایی برای کلاهبرداری از دانش‌آموزان و خانواده‌ها است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه امنیت آزمون‌های سراسری کشور از خطوط قرمز این پلیس محسوب می‌شود، اظهار داشت: فرآیند طراحی، چاپ و توزیع سوالات امتحان نهایی تحت تدابیر شدید امنیتی و حفاظتی انجام می‌پذیرد و دسترسی به این سوالات پیش از موعد مقرر، برای هیچ فرد یا جریانی امکان‌پذیر نیست؛ لذا هرگونه آگهی با این مضمون، کذب محض است.

سردار مجید در ادامه از تشکیل تیم‌های ویژه عملیاتی خبر داد و افزود: کارشناسان پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ابزارهای فنی، تمامی فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها و سایت‌های اینترنتی را رصد می‌کنند. با شناسایی گردانندگان این قبیل صفحات، برخورد قانونی و قاطع بدون هیچ‌گونه اغماضی در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری خانواده‌ها و دانش‌آموزان، تصریح کرد: اعتماد به این تبلیغات فریبنده، علاوه بر تحمیل خسارت‌های مالی سنگین، می‌تواند تبعات حقوقی، روانی و قضایی برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد. از این رو، بهترین و مطمئن‌ترین مسیر برای موفقیت در امتحانات، تمرکز بر مطالعه کتب درسی و منابع رسمی آموزشی است.

رئیس پلیس فتا فراجا در پایان از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ یا پیشنهاد مشکوک در این زمینه، از تعامل با این افراد خودداری کرده و مراتب را بلافاصله از طریق تماس با سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی policefata.ir گزارش دهند تا اقدامات پیشگیرانه و قانونی لازم صورت پذیرد.

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