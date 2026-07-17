پاکستان و کویت در مسیر یک اتحاد جدید!

به گزارش تابناک؛ طبق گزارش‌ها، کویت به دنبال یک توافق امنیتی به سبک عربستان سعودی است که می‌تواند شامل نیروهای پاکستانی، جت‌های جنگنده، پهپادها، سیستم‌های دفاع هوایی و سایر پشتیبانی‌های نظامی باشد.

با این حال، مقامات پاکستانی می‌گویند که استقرار نیروهای رزمی در دست بررسی نیست و تأکید می‌کنند که مذاکرات در مراحل اولیه است.