پاکستان و کویت در مسیر یک اتحاد جدید!
مقامات پاکستانی میگویند که استقرار نیروهای رزمی در دست بررسی نیست و تأکید میکنند که مذاکرات در مراحل اولیه است.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۶۸| |
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به گزارش تابناک؛ طبق گزارشها، کویت به دنبال یک توافق امنیتی به سبک عربستان سعودی است که میتواند شامل نیروهای پاکستانی، جتهای جنگنده، پهپادها، سیستمهای دفاع هوایی و سایر پشتیبانیهای نظامی باشد.
با این حال، مقامات پاکستانی میگویند که استقرار نیروهای رزمی در دست بررسی نیست و تأکید میکنند که مذاکرات در مراحل اولیه است.
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