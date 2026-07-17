خودروی تشییع رهبر شهید در قلب تهران
رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ اظهار کرد: خودروی حمل پیکر مطهر رهبر شهید که در مراسم تشییع مورداستفاده قرار گرفت، امروز به نمادی از احساس، شور و حماسه بزرگ مردم ایران در بدرقه قائد شهید تبدیل شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، صحنهای ماندگار از همبستگی و اقتدار ملی را رقم زد؛ حضوری که به گفته وی، خشم دشمنان ایران و اسلام را برانگیخت.
نادعلی گفت: مردم با وجود اندوه فقدان رهبر خود، با حضور پرشور در خیابانهای تهران و سردادن شعار «یالثارات الحسین»، جلوهای از وحدت و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.
معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ با اشاره به برنامه پیش رو خاطرنشان کرد: این خودروی نمادین تا پایان ماه صفر، هر شب در یکی از میادین و تجمعات شبانه مردم در تهران حضور خواهد یافت تا یاد و خاطره حماسه تشییع رهبر شهید زنده بماند و جلوهای از اتحاد، همدلی و شور حسینی مردم ایران به نمایش گذاشته شود.