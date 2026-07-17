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پ
استوری یحیی گل محمدی برای هموطنان جنوبی
کد خبر:
۱۳۸۵۱۵۸
تاریخ انتشار:
۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۵
17 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۵۱۵۸
|
۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۵
17 July 2026
|
3180
بازدید
3180
بازدید
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برچسب ها
یحیی گل محمدی
جنوب
ایران
آمریکا
جنگ
حمله به ایران
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