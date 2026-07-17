پایگاه العدید قطر تخلیه شد!

جنگنده‌های آمریکا به اسرائیل و عربستان منتقل شدند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این اقدام در پی تهدید حملات موشکی ایران صورت گرفته و هواپیماها به پایگاه‌هایی در خاک عربستان و سرزمین‌های اشغالی منتقل شده‌اند.

تصاویر ماهواره‌ای از خروج ده‌ها فروند جنگنده و سوخت‌رسان آمریکایی از بزرگ‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در قطر حکایت دارد.

این اقدام درپی تهدید حملات موشکی ایران صورت گرفته و هواپیماها به پایگاه‌هایی در خاک عربستان و سرزمین‌های اشغالی منتقل شده‌اند.