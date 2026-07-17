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رهبری و روسای قوا
بازدید
3985
3985
بازدید
پ
قاب جدید از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر
قابی جدید از مزار نورانی «آقای شهید ایران» در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی
کد خبر:
۱۳۸۵۱۳۹
تاریخ انتشار:
۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۵
17 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۵۱۳۹
|
۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۵
17 July 2026
|
3985
بازدید
3985
بازدید
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برچسب ها
حرم امام رضا
رهبرشهید
رواق دارالذکر
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