قیمت نفت برنت به مرز ۸۵ دلار صعود کرد

به گزارش تابناک، به نقل از ایسنا، قیمت آتی نفت خام برنت ۷۰ سنت یا حدود ۰.۸۳ درصد افزایش یافت و به ۸۴ دلار و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۸۱ سنت یا ۱.۰۳ درصد افزایش یافت و به ۷۹ دلار و ۷۶ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص قیمت بازار جهانی نفت از ابتدای هفته جاری تاکنون، تقریبا ۱۲ درصد افزایش یافته‌اند و نفت برنت در مسیر ثبت سومین رشد هفتگی متوالی و وست تگزاس اینترمدیت در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی قرار دارند.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، روز پنجشنبه در یک رویداد شورای روابط خارجی در واشنگتن گفت: «امنیت نفت هنوز یک مسئله حیاتی است. اگر اوضاع در چند هفته آینده بهبود نیابد، باید نگران باشیم و من نگران هستم.»

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روز جمعه در بیانیه‌ای ادعا کرد که نیروهای آمریکایی آخرین موج حملات خود علیه ایران را در ششمین شب به پایان رسانده‌اند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم ساعاتی پیش اعلام کرده بود که در پاسخ به اقدامات خصمانه آمریکا، محل استقرار هواپیماهای شناسایی و بالگردهای ارتش تروریستی ایالات متحده در بحرین را هدف پهپادهای انهدامی خود قرار داده است.

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران شرکت «آی جی» گفتند که از نظر فنی، اگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت بالاتر از سطح حمایت کلیدی در اواسط ۷۰ دلار باقی بماند، می‌تواند به اواسط ۸۰ دلار برسد.

فعالیت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در حال حاضر کند شده است. ترافیک کشتی‌ها هفته جاری پس از اعمال مجدد محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران، کاهش یافت.

سرمایه‌گذاران پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه میانجیگران منطقه‌ای، از جمله قطر، مصر و پاکستان، با وجود فروپاشی آتش‌بس قبلی، به دنبال مذاکرات هستند، تحولات دیپلماتیک را زیر نظر دارند.