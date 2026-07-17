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مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته - چین

نهمین قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته با غلبه بر بوسنی؛ ایران بر بام جهان ایستاد

تیم ملی والیبال نشسته با تحمیل دوازدهمین برد به بوسنی، برای نهمین بار صاحب مدال طلای جهان شد و اینگونه حضوری قهرمان گونه در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۱۷
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نهمین قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته با غلبه بر بوسنی؛ ایران بر بام جهان ایستاد

تیم ملی والیبال نشسته ایران، در دیدار نهایی مسابقات جهانی به میزبانی چین مقابل بوسنی، برای نهمین بار قهرمان جهان شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ایران و بوسنی و هرزگوین در فینال چهاردهمین دوره رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان به میزبانی چین امروز (جمعه) در هانگژو به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۳ بر یک والیبالیست‌های ایران خاتمه یافت.

تیم والیبال نشسته ایران در ست اول ۲۵ بر ۲۱ و ست دوم ۲۵ بر ۲۰ برنده شد، اما ست سوم را ۲۰ به ۲۵ واگذار کرد. شاگردان رضایی در ست چهارم ۲۵ بر ۱۶ پیروز شدند تا بازی را به سود خاتمه دهند. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با پیروزی در این دیدار برای نهمین بار به مقام قهرمانی در مسابقات جهانی دست یافت.

تیم ایران در این رویداد با نام ملی پوش شهید تیم والیبال نشسته بانوان شهیده «صفیه علی قورچی» حضور یافت. میثم حاج بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی مهرزاد، بازیکنان تیم ایران در این رقابت‌ها بودند که با سرمربیگری هادی رضایی و مربیگری امین اصغری و هادی ساجدی‌نیا، موفق به پیروزی در همه دیدارهای خود شدند و علاوه بر مدال طلای جهان، سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب کردند.

حضور در چهاردهمین دوره رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان، سیزدهمین حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها بود. تیم کشورمان پیش از این در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است.

نهمین قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته با غلبه بر بوسنی؛ ایران بر بام جهان ایستاد

در مجموع و تا پیش از دیدار فینال امروز، تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان ایران و بوسنی ۱۶ بار برابر هم صف‌آرایی کرده بودند که طی آن مردان ایران ۱۱ بار موفق به کسب برتری شده بودند. برد امروز در فینال، شاگردان هادی رضایی را صاحب دوازدهمین برد برابر رقیب سنتی‌شان کرد.

نتایج دیدار‌های تیم ملی والیبال نشسته مردان در این دوره رقابت‌های قهرمانی جهان به این شرح است:

مرحله گروهی

  • ایران ۳ - لهستان صفر
  • ایران ۳ - بوسنی یک
  • ایران ۳ - ژاپن صفر

مرحله یک هشتم

  • ایران ۳ - کرواسی صفر

مرحله یک چهارم

  • ایران ۳ - آمریکا صفر

مرحله نیمه نهایی

  • ایران ٣ - قزاقستان صفر

مرحله فینال

  • ایران ۳ - بوسنی یک
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