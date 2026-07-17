تابناک بررسی می کند
انتخاب سخت مستاجران در بازار اجاره تهران / با ۷۰۰ میلیون رهن کامل کجای تهران می توان اجاره کرد؟
در حالی که استانداردهای مسکن در جهان در حال تغییر است، در پایتخت شاهد ظهور نسل جدیدی از خانههای مینیاتوری هستیم؛ واحدهایی ۳۵ تا ۶۰ متری که در محلههای مختلف پایتخت، از جیحون تا افسریه، به تنها گزینه پیش روی مستاجران تبدیل شدهاست.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۱۳| |
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بررسی تازهی بازار اجاره مسکن در محلههای مختلف تهران، از تهرانپارس تا نازیآباد، نشان میدهد که متقاضیان بیش از هر زمان دیگری به دنبال واحدهای کوچک و اقتصادی هستند. در حالی که متراژهای ۳۵ تا ۶۰ متری بیشترین عرضه را دارند، دسترسی به امکاناتی نظیر آسانسور و پارکینگ همچنان در این طیف متراژی یک «شانس» است تا یک استاندارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، برای یافتن خانهای که هم متراژش مناسب باشد و هم امکاناتی مثل آسانسور یا پارکینگ داشته باشد، باید به دنبال گزینههای محدودی در بازار گشت. نگاهی به لیست واحدهای موجود در محلههایی نظیر جیحون، افسریه و بریانک نشان میدهد که اکثر مستاجران ناچارند برای داشتن یک سرپناه، از داشتن پارکینگ یا آسانسور چشمپوشی کنند درادامه فهرست محلاتی که با ۷۰۰ میلیون تومان می توان رهن کامل کرد آمده است .
|محله
|متراژ
|سال ساخت
|پارکینگ
|انباری
|آسانسور
|تهرانپارس شرقی
|۴۰متر
|۱۳۹۱
|-
|دارد
|-
|جیحون
|۴۵ متر
|۱۳۸۰
|-
|-
|-
|افسریه جنوبی
|۶۰ متر
|۱۳۸۴
|-
|-
|-
|پرستار
|۵۰ متر
|۱۳۸۲
|-
|-
|-
|سبلان شمالی
|۳۵ متر
|۱۳۹۰
|-
|-
|دارد
|سلسبیل
|۶۰ متر
|۱۳۹۳
|دارد
|دارد
|-
|بریانک
|۴۸ متر
|۱۳۸۵
|-
|-
|دارد
|نبرد شمالی
|۶۰متر
|۱۳۷۸
|-
|دارد
|-
|نازی آباد
|۴۰ متر
|۱۳۹۳
|-
|دارد
|دارد
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
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انتشار یافته: ۱۳
الان هفتاد میلیون درآمد خوب میانگین مردمه، اگه کسی سالی نزدیک نصفش رو پس انداز کنه، یعنی دو سال باید پول بذاره کنار تازه بتونه خونه زیر متوسط رهن کنه. حالا فکر کن اونی که درامدش سیه این دو سالو اصلا نباید بخوره. تازه بفرض اینکه تورمی پیش نیاد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
فک کن چند سال کار کنی دست ب پولت نزنی ک بتونی ی واحد سی و پنج متری توی مرز جنوب شهر سبلان رهن کنی
فقط فکر میکنید که اجاره بها در تهران به شکل وحشتناکی افزایش پیدا کرده و دیگر با این پول ها که تیتر زده اید دیگر جایی برای زندگی نمیتوان پیدا کرد؟ در شهرستان رشت و استان گیلان وضعیت با تهران فرقی نمیکند واقعا این مردم بدبخت گرفتار مستاجر چه باید بکنند
درآمد بالایی که برای اکثر مردم وجود ندارد و بعد این تورم در همه چیز تاثیر گذاشته فقط که در مسکن نیست
تا کجا قرار است پیش برویم با چه زبانی بگوییم که کم آورده ایم
درآمد بالایی که برای اکثر مردم وجود ندارد و بعد این تورم در همه چیز تاثیر گذاشته فقط که در مسکن نیست
تا کجا قرار است پیش برویم با چه زبانی بگوییم که کم آورده ایم
کاش می گفتی وقتی یک بشقاب املت تبدیل به غذای لاکچری میشود . آقای پزشکیان با سرعت نور ماشاالله تورم ایجاد میکنه
این ملک هایی که شما نوشتی ، طبقه چندم هستند؟
چند واحدی هستند؟
عرض کوچه چند کوچه چند متره؟
ساکنان اون کوچه و ساختمان چجور آدم هایی هستند ؟
وضعیت خونه چطور است؟ سالمه یا رنگ آمیزی و بنایی نیاز دارند؟
کولر و آبکرمکن دارند؟
حموم و کابینت و سرویس بهداشتی سالمه؟
چند واحدی هستند؟
عرض کوچه چند کوچه چند متره؟
ساکنان اون کوچه و ساختمان چجور آدم هایی هستند ؟
وضعیت خونه چطور است؟ سالمه یا رنگ آمیزی و بنایی نیاز دارند؟
کولر و آبکرمکن دارند؟
حموم و کابینت و سرویس بهداشتی سالمه؟
فرض که در تهران خانه کم و گران باشه اما اطراف تهران خانه فراوان و ارزان است مانند هشتگرد شهریار رودهن پردیس و .... تازه هوای خوبی هم دارد
واقعا که!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
دولت استاد آزادسازی قیمت ها شده
حتی جالبه که جریمه نانوای متخلف شده آزادی آرد آن واحد ، حالا سوال اینه ، من باید برم برای دو تا نان هر روز از محلات دیگر خرید کنم با کلی صف و مسافت؟! کیو جریمه کردی دولت ؟منه مصرف کننده یا نانوایی که داره میفروشه با همون قیمت آزاد؟
الان هم ، قانون حمایت از مستاجر ، چرا قیمت های قبلی رو برای مستاجر جدید ملاک قرار نمیدهید تا مالک انگیزه ای برای بلندکردن مستاجر فعلی نداشته باشه؟ تا قیمت ها هم اینگونه بالا نرود؟
آقای پزشکیان چه میکنی؟!
حتی جالبه که جریمه نانوای متخلف شده آزادی آرد آن واحد ، حالا سوال اینه ، من باید برم برای دو تا نان هر روز از محلات دیگر خرید کنم با کلی صف و مسافت؟! کیو جریمه کردی دولت ؟منه مصرف کننده یا نانوایی که داره میفروشه با همون قیمت آزاد؟
الان هم ، قانون حمایت از مستاجر ، چرا قیمت های قبلی رو برای مستاجر جدید ملاک قرار نمیدهید تا مالک انگیزه ای برای بلندکردن مستاجر فعلی نداشته باشه؟ تا قیمت ها هم اینگونه بالا نرود؟
آقای پزشکیان چه میکنی؟!