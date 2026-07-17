انتخاب سخت مستاجران در بازار اجاره تهران / با ۷۰۰ میلیون رهن کامل کجای تهران می توان اجاره کرد؟

در حالی که استانداردهای مسکن در جهان در حال تغییر است، در پایتخت شاهد ظهور نسل جدیدی از خانه‌های مینیاتوری هستیم؛ واحدهایی ۳۵ تا ۶۰ متری که در محله‌های مختلف پایتخت، از جیحون تا افسریه، به تنها گزینه پیش روی مستاجران تبدیل شده‌است.

بررسی تازه‌ی بازار اجاره مسکن در محله‌های مختلف تهران، از تهرانپارس تا نازی‌آباد، نشان می‌دهد که متقاضیان بیش از هر زمان دیگری به دنبال واحدهای کوچک و اقتصادی هستند. در حالی که متراژهای ۳۵ تا ۶۰ متری بیشترین عرضه را دارند، دسترسی به امکاناتی نظیر آسانسور و پارکینگ همچنان در این طیف متراژی یک «شانس» است تا یک استاندارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، برای یافتن خانه‌ای که هم متراژش مناسب باشد و هم امکاناتی مثل آسانسور یا پارکینگ داشته باشد، باید به دنبال گزینه‌های محدودی در بازار گشت. نگاهی به لیست واحدهای موجود در محله‌هایی نظیر جیحون، افسریه و بریانک نشان می‌دهد که اکثر مستاجران ناچارند برای داشتن یک سرپناه، از داشتن پارکینگ یا آسانسور چشم‌پوشی کنند درادامه فهرست محلاتی که با ۷۰۰ میلیون تومان می توان رهن کامل کرد آمده است .