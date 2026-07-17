صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک بررسی می کند

انتخاب سخت مستاجران در بازار اجاره تهران / با ۷۰۰ میلیون رهن کامل کجای تهران می توان اجاره کرد؟

در حالی که استانداردهای مسکن در جهان در حال تغییر است، در پایتخت شاهد ظهور نسل جدیدی از خانه‌های مینیاتوری هستیم؛ واحدهایی ۳۵ تا ۶۰ متری که در محله‌های مختلف پایتخت، از جیحون تا افسریه، به تنها گزینه پیش روی مستاجران تبدیل شده‌است.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۱۳
| |
5911 بازدید
|
۱۳

انتخاب سخت مستاجران در بازار اجاره تهران / با ۷۰۰ میلیون رهن کامل کجای تهران می توان اجاره کرد؟

بررسی تازه‌ی بازار اجاره مسکن در محله‌های مختلف تهران، از تهرانپارس تا نازی‌آباد، نشان می‌دهد که متقاضیان بیش از هر زمان دیگری به دنبال واحدهای کوچک و اقتصادی هستند. در حالی که متراژهای ۳۵ تا ۶۰ متری بیشترین عرضه را دارند، دسترسی به امکاناتی نظیر آسانسور و پارکینگ همچنان در این طیف متراژی یک «شانس» است تا یک استاندارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، برای یافتن خانه‌ای که هم متراژش مناسب باشد و هم امکاناتی مثل آسانسور یا پارکینگ داشته باشد، باید به دنبال گزینه‌های محدودی در بازار گشت. نگاهی به لیست واحدهای موجود در محله‌هایی نظیر جیحون، افسریه و بریانک نشان می‌دهد که اکثر مستاجران ناچارند برای داشتن یک سرپناه، از داشتن پارکینگ یا آسانسور چشم‌پوشی کنند درادامه فهرست محلاتی که با ۷۰۰ میلیون تومان می توان رهن کامل کرد آمده است .

محله  متراژ  سال ساخت  پارکینگ  انباری  آسانسور 
تهرانپارس شرقی ۴۰متر  ۱۳۹۱  دارد 
جیحون  ۴۵ متر  ۱۳۸۰ - - -
افسریه جنوبی  ۶۰ متر ۱۳۸۴ - - -
پرستار  ۵۰ متر  ۱۳۸۲
سبلان شمالی ۳۵ متر  ۱۳۹۰ - - دارد 
سلسبیل  ۶۰ متر  ۱۳۹۳ دارد  دارد 
بریانک  ۴۸ متر  ۱۳۸۵ - - دارد 
نبرد شمالی  ۶۰متر  ۱۳۷۸ - دارد 
نازی آباد ۴۰ متر ۱۳۹۳ دارد  دارد 

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار اجاره بازار اجاره‌بها بازار اجاره مسکن وضعیت مسکن قیمت مسکن
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
9
7
پاسخ
الان هفتاد میلیون درآمد خوب میانگین مردمه، اگه کسی سالی نزدیک نصفش رو پس انداز کنه، یعنی دو سال باید پول بذاره کنار تازه بتونه خونه زیر متوسط رهن کنه. حالا فکر کن اونی که درامدش سیه این دو سالو اصلا نباید بخوره‌. تازه بفرض اینکه تورمی پیش نیاد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
نمایندگان محترم گفتند مجلس را باز کنید می خواهند همین موضوع را درست کنند مدیونید اگر فکر کنید که بخواهند مصوبه حجاب بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
19
پاسخ
فک کن چند سال کار کنی دست ب پولت نزنی ک بتونی ی واحد سی و پنج متری توی مرز جنوب شهر سبلان رهن کنی
لیلا
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
18
پاسخ
فقط فکر میکنید که اجاره بها در تهران به شکل وحشتناکی افزایش پیدا کرده و دیگر با این پول ها که تیتر زده اید دیگر جایی برای زندگی نمیتوان پیدا کرد؟ در شهرستان رشت و استان گیلان وضعیت با تهران فرقی نمیکند واقعا این مردم بدبخت گرفتار مستاجر چه باید بکنند
درآمد بالایی که برای اکثر مردم وجود ندارد و بعد این تورم در همه چیز تاثیر گذاشته فقط که در مسکن نیست
تا کجا قرار است پیش برویم با چه زبانی بگوییم که کم آورده ایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
10
13
پاسخ
کاش می گفتی وقتی یک بشقاب املت تبدیل به غذای لاکچری میشود . آقای پزشکیان با سرعت نور ماشاالله تورم ایجاد میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
11
پاسخ
الان پردیس نود متر خونه نوساز هفتصد تومن رهنشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
1
11
پاسخ
این ملک هایی که شما نوشتی ، طبقه چندم هستند؟
چند واحدی هستند؟
عرض کوچه چند کوچه چند متره؟
ساکنان اون کوچه و ساختمان چجور آدم هایی هستند ؟
وضعیت خونه چطور است؟ سالمه یا رنگ آمیزی و بنایی نیاز دارند؟
کولر و آبکرمکن دارند؟
حموم و کابینت و سرویس بهداشتی سالمه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
21
4
پاسخ
فرض که در تهران خانه کم و گران باشه اما اطراف تهران خانه فراوان و ارزان است مانند هشتگرد شهریار رودهن پردیس و .... تازه هوای خوبی هم دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
2
3
پاسخ
واقعا که!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
لذت ببر . احتمالا نان و ماست و شیر هم مفت است 🤣
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
3
4
پاسخ
دولت استاد آزادسازی قیمت ها شده
حتی جالبه که جریمه نانوای متخلف شده آزادی آرد آن واحد ، حالا سوال اینه ، من باید برم برای دو تا نان هر روز از محلات دیگر خرید کنم با کلی صف و مسافت؟! کیو جریمه کردی دولت ؟منه مصرف کننده یا نانوایی که داره میفروشه با همون قیمت آزاد؟

الان هم ، قانون حمایت از مستاجر ، چرا قیمت های قبلی رو برای مستاجر جدید ملاک قرار نمیدهید تا مالک انگیزه ای برای بلندکردن مستاجر فعلی نداشته باشه؟ تا قیمت ها هم اینگونه بالا نرود؟

آقای پزشکیان چه میکنی؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
6
پاسخ
در کشور مسلمان مالزی هرسال که می گذردقیمت خانه و اجاره آن کاهش می یابد ، در کشور لامذهب نروژ مردم با وام ۴ درصد
طولانی مدت می توانند صاحب خانه شوند
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
هرمزگان از جدول خاموشی‌ها و قطع برق خارج شد
وقوع یک حادثه دریایی در مقابل سواحل عمان
شهادت یکی از رهبران حماس در غرب غزه
مرگ ۲ سرباز آمریکایی در اردن
عکس: شهادت ۲ دانش‌آموز دختر در حملات امروز آمریکا به بندرخمیر
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
ادارات هرمزگان برای فردا هم ۵۰ درصدی شدند
اینفوتابناک |الگوی پیشرفت برپایه توان ملی
واکنش به خوشحالی مقامات آمریکایی در انهدام زیرساخت‌ها
تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار
انفجار و آتش‌سوزی تانکر گاز در زاهدان/ماجرا چیست؟
وضعیت فعالیت ادارات خوزستان برای یکشنبه و دوشنبه
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
کشاورز گندم را انبار کرده تا مطالبات معوقشان را از دولت بگیرند / نانوایان برای بقا قیمت نان را بالا بردند !
ظریف خطاب به ترامپ: تاریخ بخوان
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازبان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oKX
tabnak.ir/005oKX