آمار واقعی از تاثیر جنگ بر میزان زاد و ولد در ایران/ اشتباه بزرگ در محاسبات قبلی
آیا آمارهای ذکر شده از تولدها و جریان زندگی در جنگ ۱۲ روزه، درست و منطقی است؟
کد خبر: ۱۳۸۵۱۰۵| |
8037 بازدید
در آخرین روزهای بهار ۱۴۰۴، ایران ۱۲ روز را در آتش جنگ اول آن سال گذراند؛ تجاوزی که نه تنها زیرساختها و جانها را هدف گرفت، بلکه سایهای نیز بر آینده جمعیتی کشور افکند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تأثیر جنگ کوتاه اول و ترورهای صهیونیست ها، بر زاد و ولد در ایران، قرار بود ۹ماه بعد خود را نشان دهد. اما بعضی ها، آمار تولد های همان روزها را به معنای عدم کاهش موالید، بر اثر جنگ عنوان کردند. اما تصمیمگیری برای فرزندآوری، با تأخیر ۹ماهه، در زمستان همان سال خود را نشان داد. این گزارش، با تکیه بر اسناد رسمی ثبت احوال و مرکز آمار، به بررسی دقیق این تأثیر و تفاوت آن با تصورات رایج میپردازد.
در خرداد ۱۴۰۴، آسمان ایران برای ۱۲ روز پر از دود و آژیر شد. حملات گستردهای که از ۲۳ خرداد آغاز و با آتشبس ۳ تیر پایان یافت، در مواردی، «آینده جمعیتی» کشور را نیز به چالش کشید. اما تأثیر واقعی این جنگ بر آمار زاد و ولد، همان روزها در بیمارستانها ثبت نشد؛ بلکه ۹ ماه بعد، در زمستان ۱۴۰۴، در دفترهای ثبت احوال خود را نشان داد.
اشتباه رایج
بسیاری از تحلیلهای عامیانه یا حتی برخی مصاحبهها، به آمار تولد **در خلال ۱۲ روز جنگ** (حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار نوزاد) استناد میکنند و آن را نشانه «پایداری زندگی» جلوه میدهند. این رقم درست است — ثبت احوال حدود ۳۱۶۵۳ ولادت را در همان بازه ثبت کرده — اما این اعداد تأثیر جنگ را نشان نمیدهند؛ بلکه دقیقاً برعکس، محصول تصمیمگیریهای ۹ ماه قبل هستند.
تأثیر واقعی جنگ، در*اسفند ۱۴۰۴ (۹ ماه پس از درگیری) آشکار شد: کاهش محسوس موالید نسبت به الگوی فصلی و مقایسه با اسفند ۱۴۰۳.
کارشناسان ثبت احوال تأکید کردهاند که تعداد موالید اسفند سال گذشته به دلیل جنگ ۱۲روزه کاهش پیدا کرده است. این افت، نتیجه نگرانیهای امنیتی، اقتصادی و روانی زوجهایی است که در بهار و تابستان ۱۴۰۴، تصمیم به فرزندآوری را عقب انداختند.
قبل و بعد جنگ
سال ۱۴۰۳ (پیش از جنگ): ۹۷۹۹۲۸ ولادت ثبتشده. روند کاهشی آرام اما مداوم.
سال ۱۴۰۴ (شامل جنگ): حدود ۸۹۲۰۰۰ ولادت — کاهش نزدیک به ۹۰ هزار مورد (۸-۱۰ درصد). بخشی از این افت سالانه، به ویژه در زمستان، به جنگ نسبت داده میشود.
برای درک بهتر، به تأخیر بیولوژیک توجه کنید: نوزادی که در اسفند ۱۴۰۴ متولد میشود، محصول لقاح حدود خرداد-تیر (دوران جنگ) است. زوجهایی که در آن روزها با اخبار حملات و نااطمینانی روبهرو بودند، طبیعی است که برنامهریزی خانوادگیشان را بازنگری کنند.
زمینه گستردهتر
ایران پیش از جنگ نیز با کاهش باروری دستوپنجه نرم میکرد. جنگ ۱۲روزه مانند کاتالیزوری عمل کرد: تشدید تورم، اختلال در تأمین نیازهای اولیه و حس ناامنی، تمایل به فرزندآوری را بیشتر تضعیف کرد. مقایسه با تجربیات گذشته الگوی مشابهی نشان میدهد: شوکهای کوتاهمدت، افت ۹-۱۲ ماهه در آمار تولد ایجاد میکنند.
جنگ ۱۲روزه، «آینده نسلی» را گران کرد. کاهش موالید در زمستان ۱۴۰۴، زنگ خطری برای دهههای پیش رو است — جایی که «چاله جمعیتی» عمیقتر میشود. مقامات جمعیتی اذعان دارند که سیاستهای تشویقی تاکنون نتوانسته این شوکها را جبران کند.
زندگی ایرانی، حتی زیر آتش، و حتی جنگ بعدی _که ادامه هم دارد_ جریان یافت؛ اما با احتیاط بیشتر. آن ۳۰ هزار نوزاد متولدشده در روزهای جنگ، نماد امیدند، ولی افت اسفند ۱۴۰۴، هشدار واقعیت. تا وقتی نااطمینانیها حل نشود، گهوارهها خالیتر خواهند ماند — و این، هزینه واقعی هر جنگی است که فراتر از میدان نبرد ادامه مییابد.
گزارش خطا
کاهش نرخ ولادت تهدید جدی برای آینده کشور است / شعار کافی نیست؛ حمایت عملی از فرزندآوری ضرورت فوری کشور
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۸
خسارت جنگ فقط محدود به ساختمان وتجهیزات نمیشه. خسارتی که ما در اموزش دیدیم. خسارتهای روحی و... هیچکدام قابل محاسبه نیست و فکر می کنم از خسارت های ساختمان ها وتجهیزات خیلی بیشتر است.
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
ناشناس| |
۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
چرا وقتی دو برابر خواهرت ارث می بری قوانین اسلام خوبه ولی وقتی مجبور می شی نفقه و مهریه بپردازی
قوانین اسلام بد می شه ؟
چرا به زنی که مهریه نداره ظلم می کنید و برای طلاق دادن دار و ندار پدر و خانواده زن را مطالبه می کنید خوبه ؟
تمام حقوق را برابر کنید اصلا مهریه نباشه
افغانها ۵برابر زادولد دارن
پاسخ ها
محمود| |
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
گیریم امروز جنگ تمام بشه. مشکل بی آبی . نرخ منفی رشد جمعیت . پیر جمعیتی. و فرار از سیستم آموزشی کشور توسط دانش آموزان صد پله از جنگ وحشتناکتر و تاثیر گذارتر هستند. تا زمان تاثیر بحران هیچکسی نمیخواهد پیشگیری کند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
مدیران دولتی و غیر دولتی در ظاهر خود را همراه با سیاستهای کلی و از جمله جلوگیری از پیری جمعیت، نشان میدهند اما در عمل هیچ تلاشی نمیکنند و هیچ اعتقادی به این مساله ندارند.
مراقب باشیم در دام فرسایش تدریجی نیافتیم در همه چیز. باید بزنیم زیر میز و تصمیمات سخت بگیریم.
نسبت دادن رشد موالید در بازه زمانی جنگ دوازده روزه به آن جنگ ، یک کلاه گشاد علمی بود.
متاسفانه آموزش و پرورش توان ایجاد مدرسه برای مدارس ابتدایی را ندارد.
از یک طرف تشویق به فرزند آوری می کنند و از طرف دیگر مدرسه ندارند. چه کسی این تناقض را باید حل کند؟
از یک طرف تشویق به فرزند آوری می کنند و از طرف دیگر مدرسه ندارند. چه کسی این تناقض را باید حل کند؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
ناشناس| |
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
حالا فقط با موالید زمستان نباید نتیجه گیری کرد.
موالید بهار و تابستان امسال هم باید بررسی بشه
موالید بهار و تابستان امسال هم باید بررسی بشه