قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۰۳| |
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بروزرسانی: جمعه 26 تیر
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سکه پارسیان (سوت)
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قیمت (ریال)
|سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|22,200,000
|سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|40,900,000
|سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|59,600,000
|سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|78,300,000
|سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|97,000,000
|سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|115,700,000
|سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|134,400,000
|سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|153,100,000
|سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|171,800,000
|سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|192,000,000
|سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|210,700,000
|سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|229,400,000
|سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|248,100,000
|سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|266,800,000
|سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|285,500,000
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