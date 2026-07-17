صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سقوط شدید بیت‌کوین/ ریزش قیمت ادامه دارد؟

بیت‌کوین تا ۶۳۶۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده و روند نزولی نزدیک به ۱.۴ درصدی در روز پنجشنبه را ادامه داده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۰۲
| |
2074 بازدید

سقوط شدید بیت‌کوین/ ریزش قیمت ادامه دارد؟

 

به گزارش تابناک به نقل از  فرارو؛ کوین‌دسک، قیمت بیت‌کوین و بازارهای سهام آسیا در روز جمعه در پی حملات هوایی تازه آمریکا به ایران که بر ابهامات ژئوپلیتیکی دامن زده، دچار افت شدند. علاوه بر این، ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر دخالت چین در انتخابات ۲۰۲۰، به تمایل سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک آسیب زده و موجب کاهش ارزش دلار استرالیا شده است.

بیت‌کوین به عنوان بزرگ‌ترین رمزارز از نظر ارزش بازار، تا ۶۳۶۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده و روند نزولی نزدیک به ۱.۴ درصدی در روز پنجشنبه (از سطح ۶۵۰۰۰ دلار) را ادامه داده است. در زمان نگارش این گزارش، این رمزارز درست زیر «میانگین ۵۰ روزه» خود معامله می‌شد که شاخصی پرکاربرد برای سنجش روند کوتاه‌مدت بازار است.

بازارهای سهام آسیا نیز تحت‌الشعاع قرار گرفتند. به طوری که شاخص نیکی (Nikkei) ژاپن با افت نزدیک به ۳ درصدی، پایین‌ترین سطح خود را در بیش از یک ماه گذشته ثبت کرد. شاخص ASX ۲۰۰ استرالیا نیز ۰.۵ درصد کاهش یافت و همزمان قراردادهای آتی مرتبط با شاخص نزدک (Nasdaq) ۰.۸ درصد افت کردند. شاخص فناوری‌محور وال‌استریت نیز در روز پنجشنبه بیش از ۱.۶ درصد سقوط کرده بود.

 حملات هوایی آمریکا به پنج پل در استان هرمزگان ایران اصابت کرده و یک حمله موشکی هم به برج کنترل دریایی چابهار انجام شده است.

در همین حال، ارزش دلار استرالیا که ارزی حساس به قیمت کالاها و به نوعی شاخصی برای روابط گروه هفت (G۷) با چین محسوب می‌شود، در پی نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های واشنگتن و پکن، کاهش یافت.

اواخر روز پنجشنبه، ترامپ از رفع طبقه‌بندی گزارش‌های اطلاعاتی خبر داد که ادعای دخالت چین در انتخابات آمریکا را مطرح می‌کرد. وی مدعی شد پکن به اطلاعات رأی‌دهندگان ۲۲۰ میلیون آمریکایی دست یافته است و این موضوع را تهدیدی بزرگ برای دموکراسی خواند. سفارت چین این ادعا را قاطعانه رد کرده است.

اگرچه خودِ این اختلاف‌نظر به تنهایی محرک اصلی بازار نیست، اما پتانسیل آن برای ایجاد تنش در روابط آمریکا و چین، درست پیش از دیدار برنامه‌ریزی‌شده ترامپ و شی جین‌پینگ در ماه سپتامبر، احتمالاً همان عاملی است که معامله‌گران دلار استرالیا را مضطرب نگه داشته است.

تحلیلگران عقیده دارند تصمیم ترامپ برای مطرح کردن اتهامات تازه و گسترده علیه پکن، تنها چند هفته پیش از این دیدار، منبع جدیدی از ریسک تنش را به رابطه‌ای که در حال تثبیت بود، وارد می‌کند. این ادبیات و لفاظی‌ها، فارغ از حقایق زیربنایی، می‌تواند مسیر دیپلماتیک منتهی به ماه سپتامبر را پیچیده‌تر کند.

کاهش ارزش دلار استرالیا ممکن است هشداری باشد مبنی بر اینکه هرگونه تشدید تنش‌های آمریکا و چین می‌تواند ابهامات را افزایش داده و اثرات آن به سایر دارایی‌های پرریسک، از جمله بیت‌کوین، نیز سرریز شود.

 
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیت کوین قیمت بیت کوین رمز ارز
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
روسیه کشتی تدارکات نظامی اوکراین را مورد هدف قرار داد
هرمزگان از جدول خاموشی‌ها و قطع برق خارج شد
وقوع یک حادثه دریایی در مقابل سواحل عمان
شهادت یکی از رهبران حماس در غرب غزه
مرگ ۲ سرباز آمریکایی در اردن
عکس: شهادت ۲ دانش‌آموز دختر در حملات امروز آمریکا به بندرخمیر
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
ادارات هرمزگان برای فردا هم ۵۰ درصدی شدند
اینفوتابناک |الگوی پیشرفت برپایه توان ملی
واکنش به خوشحالی مقامات آمریکایی در انهدام زیرساخت‌ها
تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار
انفجار و آتش‌سوزی تانکر گاز در زاهدان/ماجرا چیست؟
وضعیت فعالیت ادارات خوزستان برای یکشنبه و دوشنبه
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
کشاورز گندم را انبار کرده تا مطالبات معوقشان را از دولت بگیرند / نانوایان برای بقا قیمت نان را بالا بردند !
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oKM
tabnak.ir/005oKM