سقوط شدید بیتکوین/ ریزش قیمت ادامه دارد؟
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ کویندسک، قیمت بیتکوین و بازارهای سهام آسیا در روز جمعه در پی حملات هوایی تازه آمریکا به ایران که بر ابهامات ژئوپلیتیکی دامن زده، دچار افت شدند. علاوه بر این، ادعاهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر دخالت چین در انتخابات ۲۰۲۰، به تمایل سرمایهگذاران برای پذیرش ریسک آسیب زده و موجب کاهش ارزش دلار استرالیا شده است.
بیتکوین به عنوان بزرگترین رمزارز از نظر ارزش بازار، تا ۶۳۶۰۰ دلار عقبنشینی کرده و روند نزولی نزدیک به ۱.۴ درصدی در روز پنجشنبه (از سطح ۶۵۰۰۰ دلار) را ادامه داده است. در زمان نگارش این گزارش، این رمزارز درست زیر «میانگین ۵۰ روزه» خود معامله میشد که شاخصی پرکاربرد برای سنجش روند کوتاهمدت بازار است.
بازارهای سهام آسیا نیز تحتالشعاع قرار گرفتند. به طوری که شاخص نیکی (Nikkei) ژاپن با افت نزدیک به ۳ درصدی، پایینترین سطح خود را در بیش از یک ماه گذشته ثبت کرد. شاخص ASX ۲۰۰ استرالیا نیز ۰.۵ درصد کاهش یافت و همزمان قراردادهای آتی مرتبط با شاخص نزدک (Nasdaq) ۰.۸ درصد افت کردند. شاخص فناوریمحور والاستریت نیز در روز پنجشنبه بیش از ۱.۶ درصد سقوط کرده بود.
حملات هوایی آمریکا به پنج پل در استان هرمزگان ایران اصابت کرده و یک حمله موشکی هم به برج کنترل دریایی چابهار انجام شده است.
در همین حال، ارزش دلار استرالیا که ارزی حساس به قیمت کالاها و به نوعی شاخصی برای روابط گروه هفت (G۷) با چین محسوب میشود، در پی نگرانیها از تشدید تنشهای واشنگتن و پکن، کاهش یافت.
اواخر روز پنجشنبه، ترامپ از رفع طبقهبندی گزارشهای اطلاعاتی خبر داد که ادعای دخالت چین در انتخابات آمریکا را مطرح میکرد. وی مدعی شد پکن به اطلاعات رأیدهندگان ۲۲۰ میلیون آمریکایی دست یافته است و این موضوع را تهدیدی بزرگ برای دموکراسی خواند. سفارت چین این ادعا را قاطعانه رد کرده است.
اگرچه خودِ این اختلافنظر به تنهایی محرک اصلی بازار نیست، اما پتانسیل آن برای ایجاد تنش در روابط آمریکا و چین، درست پیش از دیدار برنامهریزیشده ترامپ و شی جینپینگ در ماه سپتامبر، احتمالاً همان عاملی است که معاملهگران دلار استرالیا را مضطرب نگه داشته است.
تحلیلگران عقیده دارند تصمیم ترامپ برای مطرح کردن اتهامات تازه و گسترده علیه پکن، تنها چند هفته پیش از این دیدار، منبع جدیدی از ریسک تنش را به رابطهای که در حال تثبیت بود، وارد میکند. این ادبیات و لفاظیها، فارغ از حقایق زیربنایی، میتواند مسیر دیپلماتیک منتهی به ماه سپتامبر را پیچیدهتر کند.
کاهش ارزش دلار استرالیا ممکن است هشداری باشد مبنی بر اینکه هرگونه تشدید تنشهای آمریکا و چین میتواند ابهامات را افزایش داده و اثرات آن به سایر داراییهای پرریسک، از جمله بیتکوین، نیز سرریز شود.