فیفا علیه آرژانتین پرونده انضباطی باز کرد

به گزارش تابناک؛ فیفا به دلیل نمایش بنر «مالویناس» علیه تیم ملی آرژانتین پرونده انضباطی تشکیل داد.

آرژانتینی‌ها به نقض احتمالی مواد 11 (رفتار توهین‌‌آمیز و نقض اصول بازی جوانمردانه) و 12 (سوء رفتار بازیکنان و مسئولان) قوانین انضباطی فیفا متهم شده‌اند.

در پایان دیدار آرژانتین و فرانسه امیلیانو مارتینز، دروازه‌بان تیم ملی آرژانتین برای کیلیان امباپه مهاجم فرانسوی که در فینال هت تریک کرد، در رختکن یک دقیقه سکوت اعلام کرد. سپس، در جریان رژه قهرمانی در بوئنوس آیرس، مارتینز عروسکی را با تصویری از امباپه نشان داد.

با این حال، هرگونه محرومیت احتمالی پس از دیدار فینال اعمال خواهد شد و بازیکنان مرتبط می‌توانند در فینال جام جهانی به میدان بروند.

به نظر میرسد جریمه مالی در انتظار بازیکنان آرژانتینی باشد.



