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فیفا علیه آرژانتین پرونده انضباطی باز کرد

کری‌خوانی ستارگان آلبی‌سلسته برای این تیم گران تمام شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۰۱
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8386 بازدید
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فیفا علیه آرژانتین پرونده انضباطی باز کرد

به گزارش تابناک؛ فیفا به دلیل نمایش بنر «مالویناس» علیه تیم ملی آرژانتین پرونده انضباطی تشکیل داد.

آرژانتینی‌ها به نقض احتمالی مواد 11 (رفتار توهین‌‌آمیز و نقض اصول بازی جوانمردانه) و 12 (سوء رفتار بازیکنان و مسئولان) قوانین انضباطی فیفا متهم شده‌اند.

در پایان دیدار آرژانتین و فرانسه امیلیانو مارتینز، دروازه‌بان تیم ملی آرژانتین برای کیلیان امباپه مهاجم فرانسوی که در فینال هت تریک کرد، در رختکن یک دقیقه سکوت اعلام کرد. سپس، در جریان رژه قهرمانی در بوئنوس آیرس، مارتینز عروسکی را با تصویری از امباپه نشان داد.

با این حال، هرگونه محرومیت احتمالی پس از دیدار فینال اعمال خواهد شد و بازیکنان مرتبط می‌توانند در فینال جام جهانی به میدان بروند.

به نظر میرسد جریمه مالی در انتظار بازیکنان آرژانتینی باشد.

 
 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۲
حمزه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
0
پاسخ
بسیار کار خوبی کرد؛؛ فیفا*****
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
0
پاسخ
این خبر مال 4 سال پیش نیست؟ چرا تاریخ 1405 خورده؟
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