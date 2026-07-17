عکس: مشقهایی که ناتمام ماند؛ روایتی از دفترهای نیمهکاره فرشتگان وطن
رویداد هنری «مشق ناتمام» با هدف گرامیداشت یاد شهدای کودک کشور و بازخوانی داستان زندگی بیش از ۴۰۰ کودکی که در جریان جنگ به شهادت رسیدند، در پل طبیعت تهران آغاز شده است. این نمایشگاه فرهنگی که نگاهی تأملبرانگیز به دفترهای مشق و آرزوهای ناتمام این کودکان دارد، از سهشنبه ۲۳ تا شنبه ۲۷ تیرماه، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ میزبان شهروندان است.
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برچسبها:عکس خبری رویداد هنری مشق ناتمام پل طبیعت تهران
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