عکس: مشق‌هایی که ناتمام ماند؛ روایتی از دفترهای نیمه‌کاره فرشتگان وطن

رویداد هنری «مشق ناتمام» با هدف گرامیداشت یاد شهدای کودک کشور و بازخوانی داستان زندگی بیش از ۴۰۰ کودکی که در جریان جنگ به شهادت رسیدند، در پل طبیعت تهران آغاز شده است. این نمایشگاه فرهنگی که نگاهی تأمل‌برانگیز به دفترهای مشق و آرزوهای ناتمام این کودکان دارد، از سه‌شنبه ۲۳ تا شنبه ۲۷ تیرماه، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ میزبان شهروندان است.