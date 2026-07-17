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کد خبر: ۱۳۸۵۰۹۴
بازدید: ۲۶۲۰

عکس: مشق‌هایی که ناتمام ماند؛ روایتی از دفترهای نیمه‌کاره فرشتگان وطن

رویداد هنری «مشق ناتمام» با هدف گرامیداشت یاد شهدای کودک کشور و بازخوانی داستان زندگی بیش از ۴۰۰ کودکی که در جریان جنگ به شهادت رسیدند، در پل طبیعت تهران آغاز شده است. این نمایشگاه فرهنگی که نگاهی تأمل‌برانگیز به دفترهای مشق و آرزوهای ناتمام این کودکان دارد، از سه‌شنبه ۲۳ تا شنبه ۲۷ تیرماه، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ میزبان شهروندان است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رویداد هنری مشق ناتمام پل طبیعت تهران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.