کنست اسرائیل منحل شد
به گزارش تابناک، شبکه عبری «کان» اعلام کرد کنست بیست و پنجم با انحلال خود موافقت کرده و انتخابات جدید کنست روز سه شنبه ۲۷ اکتبر (۵ آبان) برگزار خواهد شد.
مصوبه انحلال کنست در شور دوم و سوم با رأی موافق ۶۲ نماینده و بدون هیچ رأی مخالف یا ممتنع تصویب شد. بر اساس آن، کنست از روز جمعه ۱۷ جولای منحل و فعالیتهای انتخاباتی به طور رسمی آغاز میشود.
رأیگیری نهایی پس از اختلافهایی درون ائتلاف حاکم انجام شد. آریه درعی، رئیس حزب شاس، حمایت خود از مصوبه را به همراهی احزاب مخالف مشروط کرده بود؛ زیرا تصویب آن به حداقل ۶۱ رأی نیاز داشت. در صورت شکست مصوبه، کنست میتوانست تا ۲۴ جولای به فعالیت خود ادامه دهد و ائتلاف نتانیاهو یک هفته دیگر برای تصویب طرحهای مورد نظرش فرصت پیدا میکرد.
این مصوبه همچنین بودجه کارزارهای انتخاباتی احزاب را افزایش میدهد؛ به طوری که پیشپرداخت تأمین مالی انتخابات برای هر نماینده از ۷۰ به ۸۰ درصد یک واحد مالی افزایش یافته و سهم اضافی هر فراکسیون نیز از یک به ۱.۴ واحد رسیده است. احزاب تازه تأسیس نیز در صورت ارائه ضمانت میتوانند پیش از ثبت فهرست نامزدها کمک مالی اولیه دریافت کنند.