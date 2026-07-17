قیمت جهانی طلا کاهش یافت

قیمت طلای جهانی بیش از یک درصد کاهش یافت؛ زیرا نگرانی‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت را به شدت افزایش داده و انتظارات برای تداوم نرخ‌های بهره بالا با هدف مهار فشارهای تورمی ناشی از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه را تقویت کرده است.

به گزارش تابناک، بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۳:۵۶ (به وقت گرینویچ) با کاهش ۱.۵ درصدی به چهار هزار و ۵۹ دلار و ۱۱ سنت رسید. قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه اوت (مرداد/شهریور) نیز با افت ۱.۱ درصدی در سطح چهار هزار و ۶۷ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

کاهش قیمت طلا پس از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز، آبراه حیاتی انتقال انرژی، رخ داد.

همزمان، قیمت نفت حدود ۴ درصد افزایش یافت، ارزش دلار و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا بالا رفت و بازار‌های سهام آسیا نیز کاهش یافتند.

در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره با کاهش ۲.۹ درصدی به ۵۸ دلار و ۱۴ سنت در هر اونس رسید. پلاتین نیز ۱.۸ درصد کاهش یافت و به یک‌هزار و ۵۹۸ دلار و ۴۸ سنت رسید و پالادیوم با افت ۲.۳ درصدی در سطح یک‌هزار و ۲۴۷ دلار و ۲۷ سنت معامله شد.

نیکلاس فراپل رئیس جهانی بازار‌های نهادی در مؤسسه «اِی‌بی‌سی ریفاینری» (ABC Refinery) گفت که هرگونه تشدید تنش در منطقه خلیج فارس با فشار بر قیمت طلا همراه است.

سرمایه‌گذاران در هفته جاری تحولات مربوط به سیاست پولی آمریکا و داده‌های اقتصادی این کشور از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و آمار خرده‌فروشی ماه ژوئن (خرداد/تیر) را دنبال خواهند کرد. همچنین اظهارات مقام‌های فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) از جمله میشل بومن نایب رئیس این بانک، برای ارزیابی اثر فشار‌های تورمی بر تصمیم‌های نرخ بهره مورد توجه بازار قرار دارد.

بر اساس ابزار «فِدواچ» (FedWatch) متعلق به «گروه سی‌اِم‌ای» (CME Group)، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) را ۷۲ درصد برآورد می‌کنند؛ در حالی که این رقم هفته گذشته حدود ۶۳ درصد بود..