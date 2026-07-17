اسرائیل در مورد نقشه ترور به ترامپ چه گفتهبود؟
پایگاه خبری اکسیوس در گزارشی مدعی شد که در جریان سفر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به آنکارا، تلآویو به واشنگتن هشدار که یک مقام ایرانی درباره تلاش برای ترور رئیسجمهور آمریکا در زمانی که او در ترکیه حضور داشت، صحبت کرده است.
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به گزارش تابناگ به نقل از ایسنا، این اطلاعات باعث افزایش تدابیر امنیتی شد. از جمله این اقدامات، جابهجایی ترامپ را یک هواپیمای قدیمیتر «ایرفورس وان» (هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا) بود.
مقامهای آمریکایی گفتند این اطلاعات بر اساس یک منبع واحد و تاییدنشده بوده و جنبه برنامه عملیاتی واقعی نداشته است.
اکسیوس نوشتهاست که بر اساس اطلاعات ادعایی اسرائیل یک مقام ایرانی در گفتوگو با همکارانش گفتهبود که ایران باید تلاش کند رئیسجمهور آمریکا را زمانی که در آنکارا حضور دارد، ترور کند.
نیروهای امنیتی ترکیه نیز این ادعا را بررسی و اعلام کردند هیچ طرح مشخصی برای ترور ترامپ در آنکارا پیدا نکردهاند.
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