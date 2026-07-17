اسرائیل در مورد نقشه ترور به ترامپ چه گفته‌بود؟

پایگاه خبری اکسیوس در گزارشی مدعی شد که در جریان سفر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به آنکارا، تل‌آویو به واشنگتن هشدار که یک مقام ایرانی درباره تلاش برای ترور رئیس‌جمهور آمریکا در زمانی که او در ترکیه حضور داشت، صحبت کرده است.