دشمن آمریکایی به لرستان حمله کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از حمله دشمن آمریکایی به یک نقطه از بخش ویسیان شهرستان چگنی خبر داد. به گزارش تابناک از روابط‌عمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی در این خصوص گفت: دقایقی پیش دشمن آمریکایی یک نقطه از بخش ویسیان شهرستان چگنی را مورد حمله قرار داد. وی افزود: پس از بررسی‌های دقیق، جزییات بیشتر در خصوص این حمله اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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