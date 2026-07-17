دشمن آمریکایی به لرستان حمله کرد
دشمن آمریکایی به یکی از مناطق ویسیان لرستان حمله کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۷۰| |
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از حمله دشمن آمریکایی به یک نقطه از بخش ویسیان شهرستان چگنی خبر داد.
به گزارش تابناک از روابطعمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی در این خصوص گفت: دقایقی پیش دشمن آمریکایی یک نقطه از بخش ویسیان شهرستان چگنی را مورد حمله قرار داد.
وی افزود: پس از بررسیهای دقیق، جزییات بیشتر در خصوص این حمله اطلاعرسانی خواهد شد.
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