عبور کشتی کشورهای تحریمکننده ایران ممنوع میشود
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حجتالاسلام سیدمحمود نبویان، شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیر در تجمع مردمی میدان اصلی شهر اردستان اظهار کرد: دعوای ایران و آمریکا بر سر صلح و جنگ نیست، بلکه آمریکا میگوید ملت ایران باید بدون قید و شرط تسلیم شود، در حالی که ملت ایران هرگز تسلیم نخواهد شد و تا آخرین خون و نفس از خاک، ناموس و دین خود دفاع خواهد کرد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تنگه هرمز افزود: آمریکا باید بداند تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و نیروهای نظامی کشور با اقتدار از آن دفاع خواهند کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرحهای در دست بررسی مجلس بیان کرد: اعلام کردهایم تردد کشتیهای نظامی آمریکا، رژیم صهیونیستی و سایر دشمنان جمهوری اسلامی ایران از تنگه هرمز ممنوع شود، همچنین درصدد تصویب طرحی هستیم که بر اساس آن، عبور و مرور کشتیهای کشورهای تحریمکننده ایران از تنگه هرمز ممنوع شود.
نبویان خطاب به کشورهای عربستان و حوزه خلیج فارس خاطرنشان کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران به واسطه محاصره دریایی نتواند نفت بفروشد، هیچ کشوری در منطقه نیز نخواهد توانست نفت خود را صادر کند.
وی ادامه داد: اگر زیرساختهای کشور ما هدف قرار گیرد، کل منطقه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشورهایی که خاک خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دادهاند باید بدانند که هرگونه تعرض به مسئولان کشور با پاسخ قاطع ایران مواجه خواهد شد.
نبویان با بیان اینکه یکی از برنامههای ایران در صورت ادامه درگیریها بستن تنگه بابالمندب است، افزود: پالایشگاه آرامکو در عربستان از جمله اهدافی خواهد بود که در صورت تشدید تنشها ممکن است مورد حمله قرار گیرد.
وی در خصوص انتقام و خونخواهی «رهبر شهید» گفت: مردم باید مطالبهگر قصاص و خونخواهی باشند تا ترامپ، نتانیاهو و نیروهای نظامی آنان هیچگاه زندگی آرامی نداشته باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مذاکره به تنهایی مشکلات مردم ایران را حل نخواهد کرد، اظهار کرد: مردم باید با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، مطالبات خود درباره لغو تحریمها، رفع محاصره دریایی، آزادسازی داراییهای بلوکه شده و سایر موضوعات را از تیم مذاکرهکننده مطالبه کنند.