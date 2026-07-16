تجاوز دشمن آمریکایی در تپه الله اکبر بندرعباس + آمار شهدا
دقایقی پیش تپه الله اکبر بندرعباس مجددا مورد حمله دشمن قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۴۸| |
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به گزارش تابناک، دقایقی پیش تپه الله اکبر بندرعباس مجددا مورد حمله دشمن قرار گرفت.
حجم این اتفاق به حدی بود که برق این منطقه در بندرعباس در حال حاضر قطع شده است، هدف مورد اصابت در این حمله یک دکل مخابراتی بوده است.
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: درپی حملات تجاوزکارانه آمریکا به محلۀ تپۀ اللهاکبر در بندرعباس ۸ نفر مجروح شدهاند که ۷ نفر از آنها دچار موجگرفتگی انفجاری شدهاند و یک نفر نیز دچار شکستگی شده است.
یک نفر از هموطنانمان نیز در این حمله به درجۀ رفیع شهادت نائل آمده است.
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