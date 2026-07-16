صدای انفجارهای مهیب در دبی و ابوظبی

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی از وقوع چند انفجار مهیب در مرکز شهر دبی در امارات خبر داد.

این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که صدای انفجارهای قوی در پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی شنیده شده است.

این خبرها در حالی است که مقام های امیر نشین دبی مدعی شدند که گزارش ها درباره وقوع انفجار در مرکز این شهر صحت ندارد.