هشدار سفیر ایران به اروپا

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان با انتقاد از سکوت اروپا در برابر تهدیدهای آشکار رئیس‌جمهور آمریکا علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، هشدار داد که دود مماشات با تجاوزگری واشنگتن در نهایت به چشم خود اروپایی‌ها خواهد رفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «مجید نیلی» در پیامی نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا در آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد به نیروگاه‌ها و پل‌ها حمله خواهد کرد و در این هفته نیز بار دیگر از حمله به پل‌ها در هفته آینده سخن گفت، اما واکنش اروپا به این تهدیدهای آشکار، سکوت بوده است.

سفیر ایران افزود: نتیجه این سکوت، آشکار شدن نفاق و ریاکاری برخی طرف‌های اروپایی در ادعای احترام به حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه است.

نیلی تأکید کرد که بی‌عملی اروپا در برابر تهدید و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، به عادی‌سازی بی‌حرمتی به قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی منجر می‌شود و رژیم‌های یاغی از جمله رژیم صهیونیستی را برای ادامه کشتار در فلسطین، لبنان و دیگر نقاط منطقه جری‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد: درسی که برخی طرف‌های اروپایی نمی‌خواهند بگیرند این است که مماشات، بی‌تفاوتی، سکوت رضایت‌آمیز و حتی حمایت فعالانه، به شعله‌ور ماندن آتشی کمک می‌کند که دود آن در نهایت به چشم خودشان نیز خواهد رفت.

آمریکا از ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ برابر با هفتم ژوئیه ۲۰۲۶، در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، بار دیگر حملات نظامی علیه خاک ایران را از سر گرفته است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نیز در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا مدعی شد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتش‌بس به پایان رسیده است.

جمهوری اسلامی ایران این حملات را نقض آشکار منشور ملل متحد و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ دانسته و تأکید کرده است که واشنگتن با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شناورهای صیادی و تجاری و مراکز غیرنظامی مرتکب جنایت جنگی شده است.

تهران همچنین اعلام کرده که در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود مصمم است و مسئولیت پیامدهای این تجاوزها بر عهده دولت آمریکا و طرف‌هایی خواهد بود که خاک و امکانات خود را در اختیار متجاوز قرار می‌دهند.