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اصابت پرتابه‌های دشمن در حوالی قشم و بندرعباس

در ساعت ۱۸:۱۰ نقاطی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۱۶
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اصابت پرتابه‌های دشمن در حوالی قشم و بندرعباس

به گزارش تابناک، عصر امروز ساعت ۱۸:۱۰ نقاطی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

 اصابت موشک‌های دشمن به بندرعباس

 استانداری هرمزگان گفت: در ساعت ۱۸:۲۰ و ۱۸:۴۰ نقاطی در حوالی بندر عباس مورد اصابت موشک‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

بنابر اعلام استانداری هرمزگان، در حملات جدید آمریکا به استان هیچ مصدوم و یا خسارت به زیر ساخت های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.

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