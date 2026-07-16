به گزارش تابناک، عصر امروز ساعت ۱۸:۱۰ نقاطی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

اصابت موشک‌های دشمن به بندرعباس

استانداری هرمزگان گفت: در ساعت ۱۸:۲۰ و ۱۸:۴۰ نقاطی در حوالی بندر عباس مورد اصابت موشک‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

بنابر اعلام استانداری هرمزگان، در حملات جدید آمریکا به استان هیچ مصدوم و یا خسارت به زیر ساخت های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.