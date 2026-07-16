به گزارش تابناک به نقل از فارس، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن طی سخنرانی درباره آخرین تحولات و رخدادها اظهار داشت که خداوند جهاد را راهی برای پیروزی، عزت و درهم شکستن قدرتِ طغیانگرانِ کافر، متجاوز، ظالم و جنایتکار قرار داد.

الحوثی افزود که جهاد در راه خدا، سنتی ثابت در رسالت‌های الهی همراه با فرستادگان و پیامبران خدا و در مسیر بندگان او در طول تاریخ بوده است.

وی گفت هنگامی که مستضعفانِ دست به حرکت (اقدام) نزنند، نتیجه این می‌شود که شرارت تشدید می‌گردد، طغیانگری بزرگ‌تر می‌شود و فاجعه گسترش می‌یابد اما هنگامی که حرکت در رویارویی با طغیانگران، از روی احساس مسئولیت دینی باشد، ثمره آن آزادیِ حقیقی است که لبیک‌گویان به فرمان خداوند را مصون و ایمن می‌سازد.

رهبر معنوی انقلاب یمن تصریح کردد: ما در این زمانه، با طغیانگرترینِ طغیانگران، بدترینِ بدکاران و جنایتکارترینِ ظالمان و کافران در طول تاریخ روبرو هستیم، صهیونیسم به دنبال درهم کوبیدن ملت‌ها، اشغال سرزمین‌هایشان، غارت ثروت‌ها و توانمندی‌هایشان و تلاش برای بهره‌کشی از آن‌هاست.

وی افزود که آمریکا و اسرائیل با جنگ سخت، به دنبال نسل‌کشی با تمامِ جنایت، طغیانگری، و مباح شمردن و هدر دادنِ حیات انسانی هستند، آنها منبع شرارت، جنایت، اخلال در امنیت و تهدید برای ثبات جهانی هستند.

سید عبد ملک تصریح کرد که توطئه‌های صهیونیستی حتی یک روز هم در هدف قرار دادن امت اسلامی و منطقه عربی ما و همچنین هدف قرار دادن امنیت و ثبات جهانی متوقف نشده است و پشت پرده‌ی توطئه‌ها و فتنه‌ها در منطقه ما، آمریکا، اسرائیل و جنبش صهیونیستی قرار دارند.

رهبر انصارالله تاکید کرد که طرح صهیونیستی با عناوین «تغییر خاورمیانه» و «ایجاد اسرائیل بزرگ»، علناً برای تسلط بر امت اسلامی مطرح است.

الحوثی تصریح کرد که دشمنان به هیچ توافق، تفاهم، تعهد، قانون بین‌المللی و هیچ مقرراتی احترام نمی‌گذارند و منطق ترامپ کافر در فخرفروشی به هدف قرار دادن شهرها و تمدن‌های منطقه و تهدید به نسل‌کشی ملت‌ها، آشکار است.

وی گفت: جنبش صهیونیسم بازوهای خود را که در آمریکا، اسرائیل و انگلیس متبلور شده، برای مصادره آزادی و کرامت ما و مباح شمردن (تجاوز به حقوق) ملت‌های ما به کار گرفته است.

سید عبدالملک تصریح کرد که نقش عربستان در جهت همکاری با آمریکا، اسرائیل و بریتانیا برای فتنه‌انگیزی در جهان اسلام و ضربه زدن به هرگونه موضع جمعی امت اسلامی برای یاری مسئله فلسطین یا رویارویی با طغیانگری آمریکایی-اسرائیلی است.

وی با بیان اینکه امت اسلام و مردم عزیز یمنِ از نقش تخریبی، ظالمانه و تجاوزکارانه عربستان رنج برده‌اند، اظهار داشت: عربستان حرمت همسایگی را رعایت نکرد و تجاوزی ظالمانه و وحشیانه را علیه ملت ما، با حمایت آمریکا، شراکت بریتانیا و با تحریک و سهم‌خواهی اسرائیل آغاز کرد.

رهبر معنوی انقلاب یمن افزود: تجاوز علیه ملت ما نزدیک به ۱۲ سال است که مطلقاً بدون هیچ‌گونه توجیه یا مستندی ادامه دارد، آنها طی این مدت فجیع‌ترین جنایات را با محاصره و کشتن هزاران کودک و زن و ویران کردن هزاران تأسیسات، زیرساخت‌های اقتصادی و خانه‌های مسکونی مرتکب شدند.

الحوثی عربستان در تأمین مالی تمام توطئه‌ها علیه کشورهای اسلامی دست دارد

الحوثی تصریح کرد که نقش عربستان تأمین مالی تمام توطئه‌هایی است که کشورهای اسلامی را از درون متلاشی می‌کند و همه از این بابت رنج کشیده و شکایت دارند و اولین آسیب‌دیدگان از نقش تخریبی عربستان در درون امت اسلامی، ملت فلسطین هستند.

وی عنوان کرد که در نبرد طوفان‌الاقصی، نقش تخریبی عربستان با تلاش برای جلوگیری از هرگونه تحرک اسلامی و عربی در مقابل نسل‌کشی (در غزه) آشکار شد و رژیم سعودی موفق شد مانع از هرگونه موضع‌گیریِ جمعی دولت‌های مسلمان در سطحِ تحریم سیاسی یا اقتصادیِ دشمن اسرائیلی شود.

رهبر انصارالله تاکید کرد که رژیم سعودی با برگزاری کنفرانس‌هایی که خروجی آن‌ها بیانیه‌هایی با عبارات مؤدبانه و سطحِ بسیار نازل بود، موضع سیاسی در صحنه اسلامی را در دست گرفت، بدون اینکه هیچ اقدام عملی برای یاری فلسطین صورت گیرد، موضع عربستان موفق شد امت را از درون به زنجیر بکشد تا هیچ‌گونه موضع عملی علیه دشمن اسرائیلی اتخاذ نکند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی رسانه‌های سعودی در حمایت از دشمن اسرائیلی علیه لبنان و ایران و یمن، گفت که دشمن اسرائیلی به هیچ توافقی پایبند نیست، تمامی میثاق‌ها، تعهدات و توافق‌نامه‌ها را نادیده می‌گیرد، پیمان‌شکنی می‌کند، خیانت می‌ورزد و به هیچ تعهدی عمل نمی‌کند.

الحوثی تاکید کرد که دشمن اسرائیلی در سایه آتش‌بسِ موجود، بیش از هزار فلسطینی را در نوار غزه کشته است که این رقم بسیار بزرگی است، آنها علناً اعلام می‌کنند که در پی تکمیل اشغال ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه است، اشغالگران با منفجر کردن روستاها، شهرک‌ها و محله‌های مسکونی در غزه و لبنان فخرفروشی می‌کند و به جنایت «تخریب فراگیر» ادامه می‌دهد.

وی گفت که دشمن اسرائیلی مسیرهای تجاوزکارانه‌ای را نسبت به مسجدالاقصی در پیش گرفته است که تا [مرحله] تخریب آن ادامه دارد، آنها حتی برای اذان نیز محدودیت‌هایی اعمال می‌کند و مانع از پخش اذان از طریق بلندگوها در مسجد ابراهیمی می‌شود.

رهبر انصارالله با انتقاد از طرف‌های ضامن توافق آتش‌بس در غزه، تصریح کرد که دغدغه‌ای برای ضامن‌ها وجود ندارد جز اینکه تلاش کنند ملت فلسطین را حتی از سلاح شخصی ساده که با آن از خود دفاع می‌کنند، خلع سلاح کنند.

انتقاد رهبر انصارالله از مذاکرات سازشکارانه دولت لبنان

الحوثی گفت که موضع عظیم حزب‌الله با خنجر زدن از پشت توسط دولت لبنان و برخی رژیم‌های عربی، به‌ویژه رژیم سعودی، مواجه شده است.

وی ضمن تاختن به مواضع سازشکارانه دولت لبنان تصریح کرد که موضع عظیم و شرافتمندانه ایران در پشتیبانی از جبهه لبنان، باید با تقدیر فراوان همراه باشد اما دولت لبنان به‌جای آنکه از موضع شرافتمندانه ایران به نفع لبنان بهره ببرد، سعی در انکار آن دارد و مسیر تسلیم شدن در برابر دشمن اسرائیلی و برآورده کردن دیکته‌های آن را بر خلاف منافع ملت لبنان در پیش گرفته است. در این میان سفیر عربستان در لبنان، اموال وسوسه‌کننده‌ای را میان مسئولان و شخصیت‌های لبنانی توزیع می‌کند تا مواضع آن‌ها را با خیانت به ملت‌شان و دشمنی با حزب‌الله بخرند.

رهبر انصارالله تاکید کرد که محور مقاومت و در صدر آن جمهوری اسلامی ایران در کنار مقاومت اسلامی در لبنان ایستاده و هرگز از آن دست نخواهد کشید.

الحوثی تصریح کرد که آمریکایی‌ها به نقض‌های آشکارِ یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهند، آنها نیز همانند اسرائیلی‌ها در انکار کامل توافق‌نامه‌ها، پیمان‌شکنی، و پشت‌پا زدن به تعهداتِ روشن و اعلام‌شده، عمل می‌کنند.

وی گفت که آمریکایی‌ها به همراه اسرائیلی‌ها، تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند و قصدشان سرنگونی نظام و تجزیه ایران بود اما ایستادگیِ ایران، پیروزیِ ایران، موضعِ بزرگ و علمکرد بزرگ ایرانی‌ها در مقابله با تجاوز آمریکایی-اسرائیلی، پیروزی برای تمام امت [اسلامی] بود.

الحوثی عنوان کرد که اگر دشمن آمریکایی، اسرائیلی و جنبش صهیونیستی در دستیابی به اهدافشان در ایران موفق می‌شدند، فوراً اقداماتی را در جهت هدف قرار دادن ملت‌های منطقه آغاز می‌کردند.

رهبر انصارالله یمن اظهار کرد که موضع ایران اهمیت بسیار بالایی دارد و این موضع، دژ محکمی برای ملت‌های منطقه و در رأس آن‌ها ملت‌های عربی است، اگر دشمن اسرائیلی و هم‌پیمان آمریکایی‌اش می‌توانستند به اهداف خود در ایران دست یابند، به بدترین شکل ممکن به باج‌خواهی از کشورهای خلیج [فارس] روی می‌آوردند.

وی گفت که جمهوری اسلامی در طول ۵ ماهِ رویارویی بزرگ، با کمال شجاعت و پایداری، پایگاه‌های آمریکایی را منهدم کرده و آن‌ها را هدف قرار می‌دهد و پایداری ایران در عالی‌ترین سطح از صلابت، قدرت، کارآمدی، شجاعت، جسارت و انسجام است.

الحوثی تاکید کرد: ایستادگی ایران برای امت اسلامی ما افتخارآمیز است و اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا آمریکا عادت کرده بود که نظام‌ها را در یک نبرد ساده و سریع ساقط کند.

الحوثی: تناقض‌گویی‌های مکرر ترامب گواهی بر عمق شکست آمریکا در برابر ایران است

وی با بیان اینکه جنایات دشمن آمریکایی و اسرائیلی بیانگر پیروزی یا دستاورد راهبردیِ حقیقی نیست، گفت که تناقض‌گویی‌های ترامب در طول یک شبانه‌روز برای چندین بار، گواهی بر عمق شکست آمریکا در برابر ایران است.

رهبر معنوی انقلاب یمن تاکید کرد حداقل انتظار از برخی رژیم‌ها این است که بی‌طرف باشند و کشورها و حریم هوایی خود را برای تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، در اختیار آنان قرار ندهند.

وی گفت متأسفانه برخی رژیم‌ها با اصرار بر تداوم نقش تخریبی خود در خدمتِ هرچه بیشتر به آمریکا و اسرائیل، از طریق ارائه پول و گشودن سرزمین‌های خود برای انجام حملات علیه ایران، مسیر اشتباهی را در پیش گرفته‌اند.

الحوثی اظهار داشت که حتی طبق حقوق بین‌الملل، وقتی برخی کشورها سرزمین‌های خود را برای تجاوز به کشور دیگری در اختیار [دشمن] قرار می‌دهند، آن‌ها در این تجاوز شریک هستند و مسئولیت قانونی، اخلاقی و انسانی بر عهده دارند.

رهبر انصارالله افزود که برخی رژیم‌ها زمانی که ایران به پایگاه‌های آمریکایی در خاک‌شان پاسخ می‌دهد، خشمگین می‌شوند؛ [این در حالی است که] همان پایگاه‌ها مراکزی بوده‌اند که تجاوز از آن‌ها آغاز شده است، آیا آنها فکر می‌کنند که ایران در برابر تجاوزات آمریکا علیه خودش، که از خاک کشورهای آن‌ها صورت می‌گیرد، دست‌بسته باقی بماند؟

سید عبدالملک: ناوهای آمریکایی تحت ضربا یمن از دریای سرخ فرار کردند

وی تصریح کرد: دوره‌های شدیدی از رویارویی مستقیم با دشمن آمریکایی را پشت سر گذاشتیم؛ دشمنی که برای حمایت از صهیونیست‌ها به کشور ما تجاوز کرد اما ملت عزیز ما ایستادگی و مقاومت کرد و معادله تحمیل محاصره دریایی و منع دریانوردی برای دشمن اسرائیلی ادامه یافت و عملیات هدف قرار دادن دشمن اسرائیلی با موشک‌ها، تا زمان برقراری آتش‌بس به شکلی ثابت و با پیروزی حقیقی که خداوند به این ملت عطا کرد، ادامه یافت.

رهبر انصارالله تاکید کرد که آمریکایی‌ها در دو دور متوالی شکست خوردند که به ناکامی انجامید و در کنار شکست، خواری و رسوایی نیز نصیب‌شان شد و ناوهای هواپیمابر آمریکایی از دریای سرخ فرار کردند و آسیب‌های بسیاری دیدند و هنوز هم در حال تعمیر هستند.

الحوثی در ادامه افزود که هر زمانی احتمال وقوع دورهای جدیدی از رویارویی مستقیم وجود دارد و این به معنای آن نیست که همه چیز پایان یافته است.

وی درباره محاصره یمن از سوی عربستان هم گفت:‌در خصوص بنادر، فرودگاه‌ها و ثروت ملی نفت و گاز، دشمن سعودی ذره‌ای [مالکیت یا حق] در آن ندارد تا بخواهد کنترلش کند و ملت ما را از آن محروم سازد، آنها طی سال‌های گذشته همچنان به فریب‌کاری ادامه داده و در حالی که ملت ما را از ثروت حاکمیتی‌اش محروم می‌کنند، او را با رنج و محاصره شدید عذاب می‌دهد.

رهبر انصارالله گفت: در نتیجه محاصره اعمالی عربستان، برخی کالاهای وارداتی در حالی به کشور ما می‌رسید که هزینه [نهایی] آن‌ها نسبت به قیمت واقعی‌شان ۴۰۰ درصد افزایش یافته بود.

الحوثی: همکاری اطلاعاتی و نظامی عربستان با آمریکا و اسرائیل علیه یمن

وی با بیان اینکه پروژه سعودی همان پروژه صهیونیستی-آمریکایی-بریتانیایی-اسرائیلی است، گفت که تمام هسته‌های اطلاعاتی که در خدمت دشمن سعودی فعالیت می‌کنند، اطلاعات‌شان توسط دشمن سعودی برای هدف‌گیری و بمباران به اسرائیلی‌ها ارائه شده است.

رهبر انصارالله تصریح کرد که عربستان مختصات [مراکز و مواضع] را در اختیار آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و بریتانیایی‌ها قرار می‌دهد، آنها برخی از فرودگاه‌های خود را به روی هواپیماهای جاسوسی اسرائیل گشوده‌اند.

الحوثی اظهار داشت اقدام ایران در کمک به ملت عزیز یمن برای شکستن محاصره ظالمانه علیه فرودگاه‌های ما، شایسته قدردانی است.

رهبر انصارالله گفت که مردم یمن ابدا و به هیچ عنوان نخواند پذیرفت که محاصره ادامه یافته و بر بنادر و فرودگاه‌های کشور از سوی عربستان و روند حرکت مسافران و بیماران و جابه‌جایی کالا کنترلی اعمال شود و یمن بر معادله محاصره در برابر محاصره و مقابله به مثل با تشدید تنش تاکید دارد.

وی در پایان گفت: در صورت ورود سعودی‌ها به جنگ علیه یمن، همه تاسیسات نفتی و حیاتی آنها، هدف موشک‌ها و پهپادهای ما قرار خواهد گرفت