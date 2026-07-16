بارگیری نفت در پایانههای عراق متوقف شد
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بارگیری نفت خام در تمام پایانههای عراق، پس از یک حادثه دریایی متوقف شد.
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به گزارش تابناک به نقل از رویترز، چهار منبع نفتی و امنیتی عراق به رویترز گفتند که این اتفاق امروز پنجشنبه پس از برخورد یک پهپاد با یک نفتکش در پایانه بصره اتفاق افتاد، اگرچه این حادثه خسارت یا آتشسوزی ایجاد نکرد.
بنا بر این گزارش، پایانههای نفتی عراق در جنوب واقع شدهاند و هنوز مشخص نیست که چه کسی پهپاد را به پرواز درآورده است.
طبق این گزارش، نفتکش حادثه دیده به عنوان یک اقدام احتیاطی به همراه یک نفتکش دیگر که در خارج از بندر لنگر انداخته بود، یدک کشیده شد.
خبرگزاری دولتی عراق بدون ارائه جزئیات بیشتر، صرفا گزارش داد که روز چهارشنبه، یک پهپاد در بندر فاو عراق سقوط کرد، اما هیچ خسارتی به بار نیاورد.
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