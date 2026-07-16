صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش وزیر به شایعات درباره نحوه فعالیت مدارس

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه برنامه این وزارتخانه برای سال تحصیلی جدید کاملاً بر مبنای آموزش حضوری و بازگشایی مدارس است، هرگونه اظهارنظر و شایعه خارج از منابع رسمی درباره نحوه فعالیت مدارس را فاقد اعتبار دانست و از اضافه شدن ۴۰۰ سرور جدید به شبکه شاد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۹۴
| |
4467 بازدید

واکنش وزیر به شایعات درباره نحوه فعالیت مدارس

به گزارش تابناک، علیرضا کاظمی روز پنجشنبه ۲۵ تیر در حاشیه افتتاح طرح‌های آموزشی رامسر، درباره برنامه آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما صددرصد بر مبنای آموزش حضوری است، البته شرایط کشور نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود.

وی تأکید کرد: مسئولیت اعلام نحوه فعالیت مدارس صرفاً بر عهده وزیر آموزش و پرورش و دولت است و مطالب منتشرشده خارج از این چارچوب اعتباری ندارد.

وزیر آموزش و پرورش به برنامه‌ریزی امتحانات دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: امسال حدود ۵۰ روز فرصت مطالعاتی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت که نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. همچنین به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، امتحانات یک هفته به تعویق افتاد و تلاش شد پیش از ایام اربعین به پایان برسد.

کاظمی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید تا ۱۵ شهریور فارغ‌التحصیل شوند، خاطرنشان کرد: هرگونه ناهماهنگی در زمان‌بندی امتحانات، ساماندهی معلمان و آغاز کلاس‌ها در اول مهر می‌تواند نظام آموزشی را دچار اختلال کند.

 وی افزود: وضعیت دانش‌آموزان پایه دوازدهم نیز مد نظر است و تلاش می‌شود فرآیند امتحانات و کنکور با همراهی خانواده‌ها به خوبی مدیریت شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جلسات هفتگی اتاق وضعیت، از بررسی موضوعاتی مانند افت تحصیلی، ساماندهی نیروی انسانی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: آغاز سال تحصیلی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارتخانه است.

کاظمی به دو طرح آموزشی خیرساز در رامسر اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها نماد اقتدار و مشارکت مردمی است. ایران با قدرت از پیچ‌های تاریخی عبور خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از دستور رئیس‌جمهور برای تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد خبر داد و افزود: پس از اضافه شدن ۱۰۰ سرور، نزدیک به ۴۰۰ سرور دیگر نیز در حال افزوده شدن است تا خدمات آموزشی با کیفیت و پایداری بیشتری ارائه شود.

کاظمی با تأکید بر دو برنامه اصلی «عدالت آموزشی» و «ارتقای کیفیت» گفت: صرفاً به دنبال ساخت فضا نیستیم، بلکه ارتقای فرآیندهای تربیتی را نیز پیگیری می‌کنیم.

وی در بازدید از پژوهش‌سرای دانش‌آموزی تنکابن، از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از این مجموعه خبر داد و وعده اجرای دست‌کم ۱۰ زمین چمن مصنوعی در سه شهرستان غربی مازندران و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را داد.

وزیر آموزش و پرورش در پایان بر تقویت باورهای دینی، هویت انقلابی و فرهنگ اقامه نماز به عنوان مأموریت‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و از بررسی راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در منطقه با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان مازندران خبر داد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا کاظمی آموزش و پرورش مدارس امتحانات دانش آموزان آموزش مجازی شایعه
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امتحانات برخی دانشگاه‌های جنوب کشور مجازی شد
تغییر محل برگزاری امتحانات به دلایل امنیتی
دو امتحان نهایی در چهار استان‌ لغو شد
خبر مهم برای دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور
تمدید مهلت ثبت‌نامِ شرکت در آزمون دروس نهایی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oIc
tabnak.ir/005oIc