واکنش وزیر به شایعات درباره نحوه فعالیت مدارس

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه برنامه این وزارتخانه برای سال تحصیلی جدید کاملاً بر مبنای آموزش حضوری و بازگشایی مدارس است، هرگونه اظهارنظر و شایعه خارج از منابع رسمی درباره نحوه فعالیت مدارس را فاقد اعتبار دانست و از اضافه شدن ۴۰۰ سرور جدید به شبکه شاد خبر داد.

به گزارش تابناک، علیرضا کاظمی روز پنجشنبه ۲۵ تیر در حاشیه افتتاح طرح‌های آموزشی رامسر، درباره برنامه آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما صددرصد بر مبنای آموزش حضوری است، البته شرایط کشور نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود.

وی تأکید کرد: مسئولیت اعلام نحوه فعالیت مدارس صرفاً بر عهده وزیر آموزش و پرورش و دولت است و مطالب منتشرشده خارج از این چارچوب اعتباری ندارد.

وزیر آموزش و پرورش به برنامه‌ریزی امتحانات دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: امسال حدود ۵۰ روز فرصت مطالعاتی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت که نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. همچنین به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، امتحانات یک هفته به تعویق افتاد و تلاش شد پیش از ایام اربعین به پایان برسد.

کاظمی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید تا ۱۵ شهریور فارغ‌التحصیل شوند، خاطرنشان کرد: هرگونه ناهماهنگی در زمان‌بندی امتحانات، ساماندهی معلمان و آغاز کلاس‌ها در اول مهر می‌تواند نظام آموزشی را دچار اختلال کند.

وی افزود: وضعیت دانش‌آموزان پایه دوازدهم نیز مد نظر است و تلاش می‌شود فرآیند امتحانات و کنکور با همراهی خانواده‌ها به خوبی مدیریت شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جلسات هفتگی اتاق وضعیت، از بررسی موضوعاتی مانند افت تحصیلی، ساماندهی نیروی انسانی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: آغاز سال تحصیلی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارتخانه است.

کاظمی به دو طرح آموزشی خیرساز در رامسر اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها نماد اقتدار و مشارکت مردمی است. ایران با قدرت از پیچ‌های تاریخی عبور خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از دستور رئیس‌جمهور برای تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد خبر داد و افزود: پس از اضافه شدن ۱۰۰ سرور، نزدیک به ۴۰۰ سرور دیگر نیز در حال افزوده شدن است تا خدمات آموزشی با کیفیت و پایداری بیشتری ارائه شود.

کاظمی با تأکید بر دو برنامه اصلی «عدالت آموزشی» و «ارتقای کیفیت» گفت: صرفاً به دنبال ساخت فضا نیستیم، بلکه ارتقای فرآیندهای تربیتی را نیز پیگیری می‌کنیم.

وی در بازدید از پژوهش‌سرای دانش‌آموزی تنکابن، از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از این مجموعه خبر داد و وعده اجرای دست‌کم ۱۰ زمین چمن مصنوعی در سه شهرستان غربی مازندران و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را داد.

وزیر آموزش و پرورش در پایان بر تقویت باورهای دینی، هویت انقلابی و فرهنگ اقامه نماز به عنوان مأموریت‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و از بررسی راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در منطقه با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان مازندران خبر داد.