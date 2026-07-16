یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه تندروها خواسته یا ناخواسته کمر به نابودی کشور بسته اند، گفت: وقتی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای حل مشکلات کشور کار و تلاش می‌کنند، این نوع رفتار افراد تندرو در واقع کمک به دشمن است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره اظهارات برخی افراد تندرو درباره مذاکرات و توهین به رئیس‌جمهور و تیم مذاکره کننده گفت: در ابتدا باید ببینیم منشاء این اظهارات از کجاست به نظر من نمی‌شود اسم تندرو را بر این افراد گذاشت چراکه اصلا افراد تندرو نیستند بلکه این افراد کسانی هستند که در زمین دشمن بازی می‌کنند.

وی ادامه داد: یعنی برخلاف اینکه مسئولان کشور تلاش می‌کنند با تدبیر کار را پیش ببرند، این افراد همیشه در زمین دشمن کار می‌کنند و در واقع کمک حال دشمن در داخل کشور هستند. جالب اینجاست که همیشه شعار‌های تند می‌دهند و از جنگ صحبت می‌کنند و ظاهر تندرویی دارند مانند وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد که گفته بود باید اسیر بگیریم، تصویری به مردم نشان می‌دهند که گویا با این تصورات زندگی مردم بهتر می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به طور مثال یکی از همین آقایان در مشهد گفته بودند که اولویت رهبر شهیدمان رفاه و آسایش و امنیت مردم بود و بعد گفته بودند که حالا ما باید بجنگیم. در حالی که من نمی‌دانم جنگ چگونه می‌تواند برای مردم رفاه و آسایش به همراه داشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌آید این افراد خواسته یا ناخواسته کمر به نابودی کشور بسته‌اند.

هاشمی طباء گفت: وقتی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای حل مشکلات کشور کار و تلاش می‌کنند این نوع رفتار افراد تندرو در واقع کمک به دشمن است.

وی درباره اینکه قوای عاقله حاکمیت در مقابل تندرو‌ها چه اقدامی باید داشته باشند، گفت: به نظر من قوه قضاییه باید در این باره فعال باشد قوه قضاییه نمی‌تواند فقط تماشاچی باشد و هر کسی هر کاری خواست انجام دهد و هرحرفی می‌خواهد بزند. متاسفانه رسانه ملی هم به نوع دیگری رفتار می‌کند، اما قوه قضاییه می‌تواند صدا و سیما را به نوعی وادار کند که حرف درست را بر زبان جاری کند و واقعیت‌ها را بگویند و صرفا اینگونه نباشد که سوار مواج شوند در واقع در حال حاضر اینگونه است که هر کسی می‌خواهد در کلام از دیگری سبقت بگیرد و بیشتر خودش را انقلابی نشان دهد و این برای کشور ما خطرناک است.

وی گفت: حتی الان لحن گفتارشان هم مهم است متاسفانه برخلاف اینکه می‌گویند ادب را از که آموختی از بی‌ادبان، اینها از ترامپ تقلید می‌کنند یعنی هر حرفی را به زبان می‌آورند و هر کلام ناشایستی را مطرح می‌کنند و این واقعا باعث تاسف است و قوه قضاییه باید در این زمینه موثر باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درپاسخ به این سوال که رفتار تندرو‌ها چقدر فضا را برای دخالت دشمن در کشور باز می‌کند، گفت: آنها اطلاعات‌شان را از ما کسب کرده‌اند اگر اطلاعات نداشتند نمی‌توانستند رهبر ما را شهید کنند نمی‌توانستند سرداران ما را شهید کنند و خسارت به ما وارد کنند بنابراین آنها اطلاعات دارند و براساس این اطلاعات هم در کشور ما به نوعی به صورت پنهانی این نوع طرز تفکر را رواج می‌دهند به نظر من قوای سه‌گانه ما باید با این مسئله برخورد کند و به این بازی کردن در زمین دشمن پایان دهند.