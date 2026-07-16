تصادف شدید اتوبوس‌ بی آر تی در خیابان ولیعصر + عکس

دقایقی پیش یکی از اتوبوس‌های خط ویژه تندرو در خیابان ولیعصر به دلیل نقص در سامانه ترمز با ۵ موتورسیکلت و دو خودرو تصادف کرد و در نهایت متوقف شد.

به گزارش تابناک، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مصدوم شدن ۶ نفر بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس BRT با پنج موتورسیکلت و دو خودرو سواری در خط ویژه خیابان ولیعصر خبر داد و گفت: این حادثه فوتی نداشت.

جلال ملکی در توضیح این سانحه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۴۳ امروز حادثه تصادف در مسیر خط ویژه اتوبوسرانی خیابان ولیعصر، مسیر شمال به جنوب، مقابل پارک ساعی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه اتوبوس BRT که به علت نقص فنی در کنار خیابان متوقف شده بود، به دلیلی نامشخص به یکباره به حرکت درآمد و پس از طی مسافتی کوتاه با پنج دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه خودرو سواری برخورد کرد.

ملکی ادامه داد: در پی این حادثه، یکی از موتورسیکلت‌ها دچار آتش‌سوزی شد اما حریق پیش از رسیدن آتش‌نشانان خاموش شد و سایر موتورسیکلت‌ها دچار مشکل خاصی نشدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه در این حادثه ۶ مرد مصدوم شدند، گفت: دو نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند و چهار نفر دیگر برای ادامه اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی نداشت و پس از ایمن‌سازی محل، محل حادثه به عوامل پلیس راهور و نیروهای امدادی شرکت واحد اتوبوسرانی تحویل داده شد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگشتند.