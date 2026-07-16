صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصادف شدید اتوبوس‌ بی آر تی در خیابان ولیعصر + عکس

دقایقی پیش یکی از اتوبوس‌های خط ویژه تندرو در خیابان ولیعصر به دلیل نقص در سامانه ترمز با ۵ موتورسیکلت و دو خودرو تصادف کرد و در نهایت متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۸۹
| |
7063 بازدید

تصادف شدید اتوبوس‌ بی آر تی در خیابان ولیعصر + عکس

به گزارش تابناک، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مصدوم شدن ۶ نفر بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس BRT با پنج موتورسیکلت و دو خودرو سواری در خط ویژه خیابان ولیعصر خبر داد و گفت: این حادثه فوتی نداشت.

جلال ملکی در توضیح این سانحه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۴۳ امروز حادثه تصادف در مسیر خط ویژه اتوبوسرانی خیابان ولیعصر، مسیر شمال به جنوب، مقابل پارک ساعی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه اتوبوس BRT که به علت نقص فنی در کنار خیابان متوقف شده بود، به دلیلی نامشخص به یکباره به حرکت درآمد و پس از طی مسافتی کوتاه با پنج دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه خودرو سواری برخورد کرد.

سانحه برای یک اتوبوس‌ شهری در خیابان ولیعصر

ملکی ادامه داد: در پی این حادثه، یکی از موتورسیکلت‌ها دچار آتش‌سوزی شد اما حریق پیش از رسیدن آتش‌نشانان خاموش شد و سایر موتورسیکلت‌ها دچار مشکل خاصی نشدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه در این حادثه ۶ مرد مصدوم شدند، گفت: دو نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند و چهار نفر دیگر برای ادامه اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی نداشت و پس از ایمن‌سازی محل، محل حادثه به عوامل پلیس راهور و نیروهای امدادی شرکت واحد اتوبوسرانی تحویل داده شد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
اتوبوس شهری تهران سانحه خیابان ولیعصر مسافران
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش شرکت واحد به تصادف اتوبوس بی آر تی
هواشناسی تهران هشدار داد
هشدار زرد برای پایتخت؛ روزهای داغ در انتظار تهران
ماجرای دود مشاهده شده در شرق تهران
افزایش دمای تهران تا ۴ درجه
پروازهای مشهد به تهران لغو شد+توضیحات
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oIX
tabnak.ir/005oIX