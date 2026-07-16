دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دلیل تعویق تشییع جنازه لیندسی گراهام، سفر نتانیاهو به آمریکا نیز به اواخر ژوئیه موکول شد.

سفر نتانیاهو به آمریکا به تعویق افتاد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز پنج شنبه به روزنامه «تایمز اسرائیل» اعلام کرد که نتانیاهو هفته آینده به آمریکا سفر نخواهد کرد.

این دفتر علت لغو سفر را به تاخیر افتادن مراسم تشییع جنازه لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا اعلام کرد.

دفتر نتانیاهو با اشاره به اینکه تشییع جنازه گراهام به اواخر ژوئیه موکول شده، اعلام کرد که نتانیاهو در پایان ماه ژوئیه به آمریکا سفر خواهد کرد.

پیشتر خبرگزاری رویترز از سفر روز شنبه نتانیاهو به آمریکا خبر داده بود و انتظار می‌رفت او در آنجا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.