مدافع احمدگروژنی روسیه به پرسپولیس پیوست
محمد مهدی زارع، مدافع میانی ۲۳ ساله احمدگروژنی روسیه، با عقد قراردادی چهار ساله به جمع سرخپوشان پایتخت پیوست.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۷۹| |
1700 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمد مهدی زارع، مدافع میانی جوان فوتبال ایران، با عقد قراردادی چهار ساله به جمع سرخپوشان پایتخت پیوست.
زارع که سابقه حضور در تیمهای پارس جنوبی و گلگهر سیرجان را در کارنامه دارد، با عملکرد درخشان خود در لیگ برتر مورد توجه باشگاههای مطرح داخلی و خارجی قرار گرفت و در نهایت راهی لیگ روسیه شد.
این مدافع بلندقامت که سابقه حضور در اردوهای تیم ملی را نیز دارد، با نظر کادر فنی پرسپولیس و برای تقویت خط دفاعی این تیم جذب شده است. زارع پیش از این سابقه همکاری با مهدی تارتار، سرمربی فعلی پرسپولیس را داشته است.
باشگاه پرسپولیس ضمن خوشآمدگویی به این بازیکن جوان و بااستعداد، برای او و سایر اعضای تیم در فصل پیشرو آرزوی موفقیت میکند.
گزارش خطا