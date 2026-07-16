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انصارالله در تدارک بستن تنگه باب‌المندب است

روزنامه انگلیسی تلگراف به نقل از «منابعی در یمن» مدعی شد که انصارالله «در حال آماده شدن برای بستن تنگه باب المندب» است.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۷۷
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انصارالله در تدارک بستن تنگه باب‌المندب است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در گزارش این رسانه درباره بستن باب‌المندب آمده است: «تجارت جهانی با ضربه جدیدی روبروست، زیرا شورشیان یمنی آماده می‌شوند تا مسیر حیاتی کشتیرانی در شاخ آفریقا را قطع کنند.»

تلگراف گزارش خود را به نقل از «منابعی در یمن» منتشر کرده، اما توضیح بیشتری درباره منابع ناشناس خود ارائه نداد.

این رسانه غربی، انصارالله یمن را «توانمندترین نیروی نیابتی منطقه‌ای تهران» خواند و مدعی شد که این گروه یمنی «در حال زمینه‌سازی و گسترش بی‌سروصدای دامنه نفوذ خود به شاخ آفریقا است.»

به ادعای تلگراف، «حوثی‌ها با الشباب، گروه شبه‌نظامی سومالیایی برای کنترل هر دو طرف این آبراه (باب‌المندب) همکاری خواهند کرد تا درد بیشتری به اقتصاد جهانی وارد کنند و فشار بر دونالد ترامپ را افزایش دهند.»

این روزنامه انگلیسی به نقل از یک منبع مدعی شد: «نشانه‌های زیادی وجود دارد که نشان دهنده هماهنگی بین حوثی‌ها و الشباب است. این هماهنگی با هدف کنترل کامل و مسدود کردن تنگه باب المندب در زمانی است که ایران در آینده تصمیم بگیرد.»

این منبع مجهول ادعا کرد: «حوثی‌ها در حال انتقال فناوری پهپاد به الشباب به نمایندگی از ایران هستند، بنابراین حوثی‌ها در حال تبدیل شدن به رهبران منطقه هستند.»

به ادعای منبع ناشناس تلگراف، این تلاش، تلاشی عمدی از سوی ایران برای کنترل «آن سوی دریای سرخ» و ایجاد سناریویی مشابه با تسلطش بر تنگه هرمز است.

این روزنامه انگلیسی در گزارش خود نوشت: «هر دو آبراه (تنگه هرمز و باب‌المندب) برای تأمین انرژی جهانی بسیار مهم هستند. حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از تجارت دریایی سالانه جهان از طریق تنگه باب المندب، که به کانال سوئز منتهی می‌شود و از آن خارج می‌شود، جریان دارد.»

تلگراف افزود: «هنگامی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ خود را علیه ایران آغاز کردند، تهران عملاً هرمز را به روی ترافیک کشتیرانی بست، اقدامی که قیمت نفت، کود و بسیاری از کالا‌های دیگر را بسیار فراتر از منطقه افزایش داد و به ایران در مذاکرات با دولت ترامپ، اهرم فشار بزرگی داد.»

این روزنامه هشدار داد: «هرگونه بسته شدن تنگه باب المندب، اقتصاد جهانی را به طور جدی مختل می‌کند و کشتیرانی را مجبور می‌کند تا یک مسیر انحرافی چند هفته‌ای را در مناطق جنوبی آفریقا طی کند که هزینه‌های اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد. این دو تنگه (باب المندب و هرمز) هرگز به طور همزمان بسته نشده‌اند. حوثی‌ها پیش از این نشان داده‌اند که قادر به بستن این آبراه هستند.»

تلگراف افزود: «در طول جنگ غزه، آنها ماه‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شلیک کردند و با وجود اعزام ائتلاف دریایی به رهبری ایالات متحده برای متوقف کردن آنها، بخش زیادی از کشتیرانی جهان را از این مسیر دور کردند. شورشیان اکنون از زمان حملات اسرائیل به حزب‌الله لبنان، توانمندترین و مستقل‌ترین عضو "محور مقاومت" ایران هستند.»

این رسانه شناخته شده در انگلیس، در بخش دیگری از گزارش خود ادعا‌هایی علیه روابط نزدیک جمهوری اسلامی ایران و انصارلله یمن مطرح کرده است.

تلگراف در گزارش جهتدار خود تلاش کرده که این تصویر را برای مخاطبانش ترسیم کند که «منافع حوثی‌ها با منافع ایران یکسان نیست.»

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برچسب ها
باب المندب یمن انصارالله نیروی نیابتی کشتیرانی حوثی الشباب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
9
10
پاسخ
حالا چه اشکالی داره یمنی ها بتونند درآمدی کسب کنند !
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