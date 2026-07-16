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«جنوب ایران»؛ اسم رمز تازه جنگ طلبان / دیروز می‌گفتند «بمب‌باران نجات‌بخش»، امروز می‌گویند «جنوب مظلوم»

دیروز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران استقبال می‌کردند، امروز با ژست دلسوزی برای جنوب کشور ظاهر شده‌اند. رمز عملیات رسانه‌ای تازه بخشی از اپوزیسیون و جریان سلطنت‌طلب، «جنوب ایران» است؛ همان منطقه‌ای که خودشان روزی خواستار بمبارانش بودند.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۷۵
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28594 بازدید
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۳۴

«جنوب ایران»؛ اسم رمز تازه جنگ طلبان / همان‌هایی که دیروز ترامپ را به حمله دعوت می‌کردند

به گزارش تابناک، حافظه افکار عمومی آن‌قدر کوتاه نیست که فراموش کند چه کسانی پیش از جنگ، از ترامپ و نتانیاهو برای حمله نظامی به ایران دعوت می‌کردند. همان چهره‌هایی که حمله به زیرساخت‌ها را «راه نجات ایران» معرفی می‌کردند، پس از آغاز تجاوز نظامی، نه تنها سکوت نکردند بلکه برخی از آنها به پایکوبی و ابراز خوشحالی پرداختند؛ گویی جان مردم و ویرانی شهرها، بخشی از پروژه مطلوبشان بود.

امروز اما همان جریان، نقاب تازه‌ای بر چهره زده است. اسم رمز عملیات رسانه‌ای جدید آنها «جنوب ایران» است؛ جنوبی که اکنون هر روز هدف حملات آمریکا قرار می‌گیرد، اما دیروز همین افراد از همان آمریکا می‌خواستند به ایران حمله کند. این تغییر موضع، نه از سر دلسوزی، بلکه ناشی از شکست روایت قبلی است؛ روایتی که مردم آن را پس زدند و صاحبانش را منزوی کرد.

جنگ‌طلب واقعی کسی نیست که از حق دفاع یک ملت در برابر متجاوز سخن می‌گوید. جنگ‌طلب، آن کسی است که برای بمباران کشور خودش کف زد، از رئیس‌جمهور آمریکا درخواست حمله نظامی کرد و پس از ریخته شدن خون هم‌وطنانش، آن را پیروزی سیاسی خود دانست. کسی که آتش جنگ را از بیرون مطالبه می‌کند، حق ندارد امروز خود را مدافع صلح معرفی کند.

چهره‌هایی مانند اشکان خطیبی، علی کریمی و برخی دیگر از فعالان اپوزیسیون که زمانی حمله خارجی را نسخه تغییر در ایران می‌دانستند، امروز تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از رنج مردم جنوب، جمهوری اسلامی را متهم به بی‌توجهی به زیرساخت‌ها کنند؛ در حالی که عامل مستقیم این حملات، همان آمریکایی است که خودشان برای ورودش به میدان لحظه‌شماری می‌کردند.

هدف این تغییر روایت نیز روشن است؛ فعال کردن گسل‌های اعتراضی و القای این گزاره که مشکل اصلی، نه تجاوز خارجی، بلکه دفاع ایران از خود است. آنها می‌خواهند جای متجاوز و مدافع را عوض کنند؛ آمریکا را از جایگاه مهاجم خارج کرده و انگشت اتهام را به سمت داخل بگیرند. این همان عملیات روانی کلاسیکی است که پس از شکست پروژه نظامی، به میدان رسانه منتقل می‌شود.

مردم اما تفاوت میان دلسوز واقعی و بازیگر سیاسی را خوب می‌شناسند. کسی که دیروز خواهان بمباران ایران بود، امروز نمی‌تواند با پرچم «جنوب ایران» خود را حامی مردم معرفی کند. جنوب ایران قربانی همان موشک‌هایی است که این جریان برای شلیکشان هورا کشید؛ و این تناقض، با هیچ تغییر نقابی پاک نخواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۸۳
انتشار یافته: ۳۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
81
264
پاسخ
اینا که خودشون دعوت به حمله کردن حالا اگر دلسوز جنوب هستن به اربابان کودک کشون بگن حمله نکنه
فریبا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
65
243
پاسخ
درد آور و غصه است قصه پر درد ایران مظلوم .
لعنت بر صهیونیسم غاصب.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
همه اینایی که عکسشون اینجاست خبلی احمق و بیشعورن همه باید دادگاهی بشن
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
78
256
پاسخ
همین چند ماه پیش بود به ترامپ و نتانیاهو التماس میکردید به ایران حمله کنه. الان برا جنوب ایران ناراحتید. لعنت بهتون
ناشناس
|
Sweden
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
48
252
پاسخ
۱۶۸ بچه مدرسه ای رو تو جنوب زدن صداشون در نیومد! به جاش فریاد تنک یو عمو لیندزیشون میومد! باز خوبه الان یادشون اومده جنوب جزو ایرانه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
52
217
پاسخ
کلیپ درخواست حمله‌ی نظامی از ترامپ توسط همین اراذل، هنوز تو فضای مجازی موجوده حالا با پرچم جنوب آمده‌اند؟ مگر حافظه‌ی مردم فرمت شده؟ مگه نرفتن از بی بی شون تشکر کردن چی شد یهو جنوب مهم شد؟ پروژه جدیده؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
51
179
پاسخ
قبلا منفعت اربابشون ادامه جنک بوده ولی الان اینه که جنگ ادامه نداشته باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
29
152
پاسخ
بمباران خرم آباد وسمنان وو کاره اسراییل است و هدایت این حملات نیز با اسراییل است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
چرا حملات به صهیونیست ها را تعطیل کردیم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
50
209
پاسخ
مردم جنوب قربانی همان موشک‌هایی شدن که خودتون میخاستید شلیک شه... چی شد دوباره فاز جدید برداشتید..لعنت به هرچی بی وطن صهیونیسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
49
231
پاسخ
مگه میناب و لامرد جنوب نبود؟ اون موقع لال بودید بی شرفا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
6
پاسخ
دیگه حنای این مزدورها رنگی نداره
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