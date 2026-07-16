مهار حریق کارگاه قیر در حرم رضوی
به گزارش تابناک؛ سر آتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: ظهر امروز در کارگاه قیر یکی از پروژههای حرم مطهر رضوی آتش سوزی رخ داد که این حریق با حضور سریع نیروهای آتشنشانی مستقر در حرم و تیمهای عملیاتی سازمان آتشنشانی مشهد، در مدت کوتاهی مهار شد. وی افزود: نیروهای عملیاتی بلافاصله پس از اعلام حریق در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به بخشهای اطراف را در دستور کار قرار دادند. این آتشسوزی با دودگرفتگی گسترده همراه بود، اما با اقدام بهموقع نیروهای آتشنشانی، حریق مهار و از گسترش آن جلوگیری شد. سخنگوی آتش نشانی مشهد ادامه داد: علت وقوع آتشسوزی نیز در دست بررسی است. گفتنی است کارگاه ساختمانی واقع در صحن غدیر حرم مطهر آتش گرفته است. این موضوع ارتباطی با خود حرم ندارد و در کارگاه ساختمانی رواق امیرالمومنین است.