ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هستهای ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه سیبیاس به نقل از منابع خود گزارش داد که دونالد ترامپ بهطور خصوصی ناخرسندی خود را از عملیات علیه ایران ابراز کرده است. او معتقد است واشنگتن با رد پیشنهاد ایران برای محدودسازی برنامه هستهایاش، فرصتی را برای جلوگیری از طولانی شدن این درگیری از دست داد.
طبق این گزارش، ترامپ بر این باور است که واشنگتن با رد پیشنهاد تهران برای محدود کردن برنامه هستهایاش، فرصت جلوگیری از طولانی شدن درگیری را از دست داده است.
در شب ۱۸ ژوئن، ایالات متحده و ایران یادداشت تفاهمی را برای پایان دادن به جنگ علیه ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شده بود، امضا کردند. با این حال، در شب ۸ ژوئیه، واشنگتن با مقصر دانستن تهران با ادعای آنچه "اقدامات علیه کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز" خواند، حملات خود را از سر گرفت. وزارت امور خارجه ایران نیز حملات آمریکا را نقض جدی توافقات به دست آمده خواند.
این شبکه تلویزیونی گزارش کرد: «او (ترامپ) در خلوت از نحوه اجرای عملیات "خشم حماسی" (علیه ایران) ابراز ناامیدی کرد و بر این باور است که دولت (آمریکا) با رد پیشنهاد ایران برای محدود کردن برنامه هستهایاش، فرصت جلوگیری از یک درگیری طولانی را در اوایل امسال از دست داد.»
به گفته منابع سیبیاس، درگیری با ایران، برخی اختلافنظرها را بین ترامپ و وزیر جنگ آمریکا پیت هگزث، بر سر رویکردشان در قبال ایران آشکار کرده است.
طبق ادعای این رسانه، هگزث، علیرغم نگرانیهای ژنرال دن کین، بر اتخاذ رویکردی تهاجمیتر در برابر ایران پافشاری میکرد. با طولانیتر و پیچیدهتر شدن عملیات نظامی فراتر از آنچه در ابتدا تصور میشد، نارضایتی رئیسجمهور آمریکا نیز افزایش یافت.
این شبکه افزود، رئیسجمهور آمریکا زمانی که هگزث و کین موضوع محدودیتهای مربوط به عملیات نظامی را مطرح کردند، آزرده خاطر شد. علاوه بر این، برخی از مقامات پنتاگون و گروههای بینسازمانی از عملکرد دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، ناراضی بوده و معتقدند او در ابتدا تواناییهای پنتاگون در نبرد با ایران را بیش از حد بزرگنمایی کرده بود.
با اینحال، آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این خبر مدعی شد که ترامپ به رهبری هگزث و کوپر در جریان عملیات "خشم حماسی" "بسیار افتخار" میکند.