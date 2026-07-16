آمریکا: حملات به ایران پایان یافت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) بامداد پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که حملات به اهداف مختلف در سراسر ایران پایان یافته است. سنتکام در این بیانیه مدعی شد: «در ساعت ۹ شب به وقت شرق آمریکا در ۱۵ جولای، موجی از حملات علیه ایران در شامگاه به پایان رسید. نیرو‌های آمریکایی به مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارت ساحلی ایران حمله کردند». در این بیانیه ادعایی آمده است: «[در این حملات]توانایی ایران برای تهدید دریانوردان بی‌گناهی که خدمه کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز هستند، بیش از پیش کاسته شد. سنتکام از مهمات دقیق برای هدف قرار دادن اهدافی در چندین مکان از جمله بندرعباس استفاده کرد». این بیانیه ادامه می‌دهد: «صبح امروز، نیرو‌های آمریکایی طی یک موج ۹۰ دقیقه‌ای، به پدافند ساحلی و سایت‌های موشک کروز در جزیره تنب بزرگ حمله کردند». سنتکام در ادامه ادعاهایش افزود: «ارتش آمریکا به دستور فرمانده کل قوا، ایران را مؤاخذه می‌کند».