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آمریکا: حملات به ایران پایان یافت

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که حملات به اهداف مختلف در سراسر ایران پایان یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۴۷
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24348 بازدید
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۵
آمریکا: حملات به ایران پایان یافت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) بامداد پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که حملات به اهداف مختلف در سراسر ایران پایان یافته است. سنتکام در این بیانیه مدعی شد: «در ساعت ۹ شب به وقت شرق آمریکا در ۱۵ جولای، موجی از حملات علیه ایران در شامگاه به پایان رسید. نیرو‌های آمریکایی به مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارت ساحلی ایران حمله کردند». در این بیانیه ادعایی آمده است: «[در این حملات]توانایی ایران برای تهدید دریانوردان بی‌گناهی که خدمه کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز هستند، بیش از پیش کاسته شد. سنتکام از مهمات دقیق برای هدف قرار دادن اهدافی در چندین مکان از جمله بندرعباس استفاده کرد». این بیانیه ادامه می‌دهد: «صبح امروز، نیرو‌های آمریکایی طی یک موج ۹۰ دقیقه‌ای، به پدافند ساحلی و سایت‌های موشک کروز در جزیره تنب بزرگ حمله کردند». سنتکام در ادامه ادعاهایش افزود: «ارتش آمریکا به دستور فرمانده کل قوا، ایران را مؤاخذه می‌کند».

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سنتکام حملات به ایران آمریکا پدافند پهپاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
102
70
پاسخ
ارتش ایران به دستور فرمانده کل قوا و به پشتوانه ملت غیور و میهن پرست، آمریکا را به زانو در می آورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
9
124
پاسخ
مطمئن باشید در حال انتقال تجهیزات بیشتر به منطقه است تا شدیدتر حملات خودش رو شروع کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
33
77
پاسخ
باید از اونها جنگ رسانه ای را یاد بگیریم . تا گفتند تمام شد ما باید بگوییم ، پاسخ شروع شد .
شاهین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
18
75
پاسخ
خدا لعنتت کند ترامپ شیطان صفت؛: پیره سگ داره عزیزان و هموطنان جنوبی و سیستانی ما را میکشد؛:
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
15
50
پاسخ
لعنت خدا بر ترامپ شیطان صفت
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