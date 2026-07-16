به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بامداد امروز با «پیت هگسث» وزیر دفاع آمریکا، گفت‌وگوی تلفنی داشته است.



بر اساس بیانیه دفتر کاتس، هگزث در این تماس «آخرین تحولات مربوط به فعالیت‌های نظامی آمریکا در ایران» را با همتای اسرائیلی خود در میان گذاشته و دو طرف بر ادامه همکاری در برابر هرگونه تحول احتمالی تأکید کرده‌اند.



این تماس تلفنی در شرایطی انجام شده که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در دستیابی به اهداف خودش ناکام مانده است.