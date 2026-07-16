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قرارگاه خاتم‌ الانبیا: زیرساخت بزنید تمام زیرساخت‌های منطقه را می‌زنیم

هشدار قاطع سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت در منطقه باقی‌مانده را می‌زنیم.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۴۵
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10100 بازدید
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۱۰

قرارگاه خاتم‌ الانبیا: زیرساخت بزنید تمام زیرساخت‌های منطقه را می‌زنیم

 

به گزارش تابناک؛ متن کامل سخنان سرهنگ ستاد ابراهیم ذوالفقاری؛ سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا بدین شرح است:
آمریکای جنایتکار، همچنان به یاغی‌گری و ناامن‌سازی منطقه، ادامه می‌دهد.

ابتدا، مجدد تأکید می‌شود، تحت هیچ شرایطی و به هیچ‌وجه به آمریکا به عنوان یک‌کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای، اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این، خط قرمزِ شکست‌ناپذیر ایران است.

در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهورِ از تهی سرشارِ آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده -یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه- زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد؛ آن‌چنان که اثری از آن‌ها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشته‌اند.

دشمن نادان بداند: لحظه حماسه برای ما، لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد، ضربه هم‌تراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران‌کننده‌تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده، دامن متجاوز را خواهد سوزاند.

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قرارگاه خاتم الانبیا زیرساخت تنگه هرمز متجاوز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۰
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
5
25
پاسخ
اتش بس های قبلی برای بقای اسراییل بود برای امریکا کشورهای عربی مهم نیستن هرچی تخریب کنیم اونا پولشو از عربها میگیرن بازسازی میکنن نقطه ضعف امریکا اسراییله حتی کمک نظامی و بودجه مجانی برای اسراییل در نظر میگیره به این موضوع هم توجه و بررسی گردد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
9
26
پاسخ
سلام بر دلیر مردان فقط اسرائیل را شخم بزنید هر چه بلا میکشیم از این شیطان صفت ها هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
12
21
پاسخ
بزنید که پیروزید
درود بر شرفتون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
6
10
پاسخ
چاه نفت و پالایشگاهها پاشنه اشیل امریکاست خیبر شکنها رو روی این مراکز قفل کنید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
4
9
پاسخ
باید بیشترین تهاجم به اسرائیل باشد
نیروگاه های برق، آب شیرین کن ها و کارخانجات فولاد و صتایع نظامی اسرائیلپل ها، فرودگاه ، بندر حیفا، دانشگاه تل آویو
بزنید اسرائیل غاصب را داغون کنید
ناشناس
|
Hong Kong
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
4
10
پاسخ
بسیار کار بجایی می کنید . چشم در برایر چشم. موید باشید.
سید احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
3
9
پاسخ
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
6
8
پاسخ
داریم چوب مماشعت های قبل میخوریم بزنید الان پل زدن پل بزنید بجاش دوتا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
8
10
پاسخ
دقیقا. جوری بزنید که هیچکس یادش نیاد بحرین یا امارات یا کویت وجود داشتن یا نه
همسنگران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
0
پاسخ
دو طرف تنگه م را مملو از مین کنید بعد بشینید چایی وکیک بخورید تا پدرشون در بیاد
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