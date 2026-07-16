شایعه حمله به ۵ نقطه استان کرمان کذب است
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، با رد شایعات منتشرشده درباره حمله دشمن به استان کرمان، گفت: در پی تحرکات شب گذشته و بامداد امروز ۲۵ تیرماه در جنوب کشور، هیچ نقطهای از استان کرمان مورد تجاوز دشمن متخاصم قرار نگرفته است
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رحمان جلالی با تکذیب شایعات مطرحشده در فضای مجازی مبنی بر حمله به پنج نقطه از استان کرمان، گفت: این اخبار کاملاً کذب و فاقد صحت است و تاکنون هیچگونه تعرض یا حملهای به هیچیک از نقاط استان گزارش نشده است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه امنیت استان بهطور کامل برقرار است، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را صرفاً از رسانههای رسمی و مراجع معتبر دنبال کرده و به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.
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