هشدار سحنگوی سپاه به دشمن درباره گامهای بعدی
عملیاتهای ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. سپس گامهای بعدی آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۱۹| |
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سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه اجماعی ایکس به دشمن آمریکایی هشدار داد: دشمن تصور نکند می تواند معادله فعلی نبرد را ادامه دهد و جنگ را فرسایشی کند.
عملیاتهای ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. سپس گامهای بعدی آغاز خواهد شد.
گزارش خطا
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برادر زدن تاسیسات هیچ ثمری ندارد. باید از آمریکایی ها و متحدانشان تلفات انسانی بگیریم. تاسیسات را به سرعت با نوع پیشرفته ترش و با پول گاوهای شیرده عرب تامین می کنند. یک بار هم که شده ما اول بزنیم و یا لااقل سنگین تر از دشمن بزنیم.