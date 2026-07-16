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هشدار سحنگوی سپاه به دشمن درباره گام‌های بعدی

عملیات‌های ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. سپس گام‌های بعدی آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۱۹
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3833 بازدید
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هشدار سحنگوی سپاه به دشمن درباره گام‌های بعدی

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه اجماعی ایکس به دشمن آمریکایی هشدار داد: دشمن تصور نکند می تواند معادله فعلی نبرد را ادامه دهد و جنگ را فرسایشی کند. 

عملیات‌های ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. سپس گام‌های بعدی آغاز خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
2
3
پاسخ
برادر زدن تاسیسات هیچ ثمری ندارد. باید از آمریکایی ها و متحدانشان تلفات انسانی بگیریم. تاسیسات را به سرعت با نوع پیشرفته ترش و با پول گاوهای شیرده عرب تامین می کنند. یک بار هم که شده ما اول بزنیم و یا لااقل سنگین تر از دشمن بزنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
4
پاسخ
سگ زرد افسار به دست صهیونها خرامپ کله خر جنایتکار را بکشید تا فتنه جنگ بخوابد
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