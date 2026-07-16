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آمریکا مدعی حمله به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران شد

سنتکام مدعی شد: ما امروز یک نفتکش خالی را که قصد داشت به سمت یک بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کند، از کار انداختیم.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۱۸
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1290 بازدید
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آمریکا مدعی حمله به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران شد

نهاد تروریستی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد: ما امروز یک نفتکش خالی را که قصد داشت به سمت یک بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کند، از کار انداختیم.

این کشتی هشدارهای متعدد را نادیده گرفت در حالی که تلاش می‌کرد محاصره آمریکا علیه ایران را نقض کند،  در ادامه یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک به دودکش کشتی، آن را از کار انداخت و از حرکت آن به سمت ایران جلوگیری کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
China
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
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1
پاسخ
برد موشک‌های بالستیک نقطه زن و پهپادهای ایرانی ۲۰۰۰ کیلومتره، پس چرا نمی‌توانیم ناوهای هواپیمابر را در فاصله ۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلومتری بزنیم؟!!!
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