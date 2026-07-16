آمریکا مدعی حمله به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران شد

سنتکام مدعی شد: ما امروز یک نفتکش خالی را که قصد داشت به سمت یک بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کند، از کار انداختیم.

نهاد تروریستی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد: ما امروز یک نفتکش خالی را که قصد داشت به سمت یک بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کند، از کار انداختیم.

این کشتی هشدارهای متعدد را نادیده گرفت در حالی که تلاش می‌کرد محاصره آمریکا علیه ایران را نقض کند، در ادامه یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک به دودکش کشتی، آن را از کار انداخت و از حرکت آن به سمت ایران جلوگیری کرد.